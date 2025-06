Werbung

Im Oktober 2022 ist Mount & Blade 2: Bannerlord offiziell erschienen. Das Mittelalter-Sandbox-Spiel von TaleWorlds Entertainment befand sich zuvor zwei Jahre im Early Access. Das Spiel konnte Historien- und Action-Fans durchaus überzeugen. So steht man bei Steam auf einer durchschnittlichen Wertung von Sehr Positiv bei mehr als 200.000 Bewertungen. Auch auf metacritic konnte man einen Metascore von 77 und einen User Score von 8,0 erreichen. Während man zum Start 2020 noch fast 250.000 gleichzeitige Spieler auf Steam vorweisen konnte, sind es bis jetzt noch regelmäßig um die 30.000. Kein Wunder also, dass die Entwickler eine Erweiterung veröffentlichen möchten.

Mit War Sails sollte diese eigentlich schon am 17. Juni 2025 erscheinen. Nun musste man allerdings eine Verschiebung ankündigen. Das Addon soll erst im Frühherbst 2025 veröffentlicht werden. Als Grund für die Verschiebung nennt der Steam-Post den Qualitätsanspruch der Entwickler. Diese zeigen sich überzeugt davon, dass die kleine Verschiebung dafür sorgen wird, dass das Ergebnis für alle Spieler ein besseres wird.

Demnächst soll noch eine korrigierte Timeline erscheinen, die geplante Updates und Erneuerung zeigt. Bis zum Release will man die Spieler mit regelmäßigen Developer Blogs, Behind the Scenes und natürlich auch Gameplay-Material auf dem Laufenden halten. Ein exaktes Release Datum wurde leider noch nicht genannt.

Mit War Sails soll die offene Welt von Mount & Blade 2: Bannerlord um Seeschlachten und Schiffe erweitert werden. Spieler können in dem Sandbox Spiel frei entscheiden, wie sie ihr digitales Leben im Mittelalter verbringen. Man kann sich durch Handel ebenso wie durch Krieg ein eigenes Imperium schaffen. Neben einer strategischen Karte wechselt das Spiel im Kampf auch in ein Third Person Kampfsystem, bei dem wir selbst zwischen unseren Verbündeten Mauern erklimmen und Gegner niedermähen. Das Hauptspiel ist auf Steam aktuell zum Preis von 49,99 € erhältlich.