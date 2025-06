Letzter Patch für The Witcher 3 Wild Hunt

The Witcher 3 wurde am Mitte Mai 2025 genau zehn Jahre alt und mit dem Titel hat CD Projekt Red eines der erfolgreichsten sowie eines bis heute beliebtesten Spiele aller Zeiten geschaffen. Nach mehr als einem Jahrzehnt soll es nun noch einen allerletzten großen Patch für das Spiel rund um den Hexer Geralt von Riva geben.

Auf dem PC gibt es schon seit Jahren eine endlose Auswahl an Mods, die das Spiel für Fans noch einmal aufwerten. Neue Missionen, grafische Überarbeitungen, oder nicht ganz ernst gemeinte Anpassungen, die bestimmte Skins im Spiel ersetzen. Besonders beliebt sind allerdings Quality of Life Verbesserungen, die sich viele Spieler wünschen. Bei den von der Community erstellten Mods werden Sie fündig. Mit diesen kann man Geralt ein Schild nutzen lassen, das zeitweise nervige Gewichtslimit im Inventar entfernen, die Schnellreise an jedem beliebigen Ort aktivieren oder sogar eine Hunger-, Durst- und Müdigkeits-Mechanik ins Spiel bringen.

Konsolenspieler gingen bislang leer aus, wenn es um Mods ging. Nun möchte das Entwicklerteam zum Abschied noch den Cross-Plattform-Mod-Support etablieren. Dazu möchte man mit der Plattform mod.io kooperieren und Spielern die Chance geben, viele der bisher PC exklusiven Anpassung auch auf der Konsole zu erleben. Aufgrund der technischen Anforderungen werden allerdings nicht alle PC-Mods spielbar.

Wer allerdings selbst eine Mod erstellen will, muss sich immer noch zum PC bewegen. Dies wird nach wie vor nicht über die Konsole möglich sein. Auch das Mod-System auf dem PC soll im Zuge dieser Anpassung überarbeitet werden. Einen festen Release-Zeitraum für den großen Patch gibt es aktuell noch nicht, er ist laut CD Projekt Red allerdings noch in diesem Jahr geplant. Wer sich The Witcher 3: Wild Hunt zulegen möchte, kann das Spiel unter anderem auf Steam kaufen. Dort ist es aktuell zum Preis von 29,99 Euro verfügbar. Im Paket mit beiden Erweiterungen kostet es 49,99 Euro.