Fans von Tabletop- und Brett-Spielen ist Tainted Grail vielleicht ein Begriff. Das Spiel erschien in seiner analogen Version bereits 2019 und wurde von dem polnischen Fantasy-Autor Krzysztof Piskorski entworfen. Bereits 2021 erschien mit Tainted Grail: Conquest eine erste digitale Umsetzung von Entwickler Questline und Publisher Awaken Realms. Dabei handelt es sich um ein Deckbuilding-Abenteuer mit Roguelike Elementen. Die Macher haben nun mit Tainted Grail: The Fall of Avalon ein vollwertiges First-Person-Rollenspiel in einer Open World veröffentlicht.

Der Titel war zuvor seit April 2023 im Early Access und auch wir haben privat bereits einige Stunden in Avalon verbracht. Am 23 Mai 2025 hat man nun Version 1.0 veröffentlicht. Während das Spiel zuvor zweistellige oder niedrige dreistellige Spielerzahlen anlocken konnte, hat man gestern einen neuen Spielerrekord mit 25.656 gleichzeitigen Spielern aufgestellt. Dies zeigt ein Blick in die Steamdb. Auch bei den Spielern kommt der Titel sehr gut weg. So steht die durchschnittliche Bewertung auf Steam bei "Sehr Positiv" bei über 7.000 Reviews.

Sowohl der analogen Vorlage, als auch den beiden digitalen Versionen gemein ist das Setting. Die Welt von Tainted Grail greift die bekannten Artus-Sagen auf und interpretiert sie neu. Wir bewegen uns im mystischen Avalon, das hier allerdings eine finstere, von Monstern und Untoten bevölkerte Ödnis ist. Der legendäre König Artus ist in dieser Welt bereits vor 600 Jahren gestürzt worden. Aufgeteilt ist die Welt in drei große Areale: die nebligen Hörner des Südens, das sonnendurchflutete Dorf Cuanacht und die gefrorenen Gipfel der verlorenen Schwerter.

Das Spiel wirbt mit 50 bis 70 Spielstunden Umfang. Dabei haben Spieler die Möglichkeit, neben der Hauptgeschichte mehrere hundert Nebenquests zu erleben. Spielerisch haben Sie alle Freiheiten, ihren Charakter so zu spielen, wie sie es gerne möchten. Laut einiger Reviews gibt es aber noch einige Bugs und andere kleinere Probleme im Spiel. Als wir die Early Access gespielt hatten, waren auch hier Bugs das größte Problem des Spiels. Hoffentlich bewegt der aktuelle Erfolg die Entwickler dazu, das Spiel regelmäßig mit größeren und kleineren Updates zu versorgen.

Wer sich das Spiel vorerst nur ansehen möchte, kann sich auf Steam eine kostenlose Demo herunterladen. Die Standardversion von Tainted Grail: The Fall of Avalon kostet 43,99 Euro.