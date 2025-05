Werbung

Der Markt für Shooter ist ohnehin hart umkämpft, denn viele, auch große Publisher, haben in den letzten Jahren versucht, den Extraction- oder Hero-Shooter zu produzieren, der sich an die Spitze setzt. Viele sind aber auch daran gescheitert. Ein prominentes Beispiel dafür ist Sonys Concord. Das Spiel erschien im August 2024 und wurde nach nur zwei Wochen aufgrund fehlender Spielerzahlen eingestellt. Die Höchstzahl der aktiven Spieler auf Steam lag dabei gerade einmal bei 697.

Mit Marathon möchte Entwickler Bungie nun seine Vision eines Extraction Shooters veröffentlichen. Bungie ist vielen als Entwickler der Halo-Reihe ebenso ein Begriff wie für Destiny. Allerdings hat das Studio schon 1994 ein Spiel mit dem Namen Marathon produziert. Dabei handelte es sich um einen Ego-Shooter, von dem bis 1997 drei Teile erschienen sind. Das neue Spiel hat noch keinen Release-Termin und dennoch scheint die Entwicklung jetzt schon in einigen Schwierigkeiten zu stecken.

So sind kürzlich einige Anschuldigungen aufgekommen, laut denen sich der Stil von Marathon an den Werken der Künstlerin Antireal bedient hat. Auf Bluesky zeigte sie vor einigen Wochen Vergleichsbilder ihrer Werke und den Elementen, die Bungie nutzt. Als Reaktion hat sich die Firma für den Vorfall entschuldigt. Das ist jedoch nicht das einzige Problem rund um den geplanten Shooter. In einer Alpha, die zuvor stattgefunden hat, hat das Spiel die Community nicht wirklich überzeugen können. Nun hat sich auch noch ein ehemaliger Angestellter des Studios, ebenfalls auf Blue Sky, zu Wort gemeldet. Er wirft der Firma ein toxisches und demütigendes Betriebsklima vor. Laut eigenen Angaben hat er zwei Jahre für das Unternehmen als Softwareentwickler fungiert. Zuvor hatte er schon die Kündigungswelle des Unternehmens auf Social Media angeprangert.

Nun scheint es ungewiss, wie es mit Marathon weitergehen soll. In einem Artikel auf Forbes heißt es, dass die Marketingmaßnahmen vorerst auf Eis liegen. Auch den geplanten Trailer kann man aufgrund der Plagiatsvorwürfe nun nicht mehr zeigen. Zuletzt soll auch der Start der Vorbestellung aufgeschoben worden sein.