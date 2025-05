Werbung

Mit Alkahest wollen die Entwickler von Push On ihr erstes Spiel veröffentlichen und als Publisher konnte das kleine Studio den Indie Publisher Hype Train Digital für sich gewinnen. Vor einigen Tagen ist ein neuer Teaser-Trailer für das ambitionierte Projekt erschienen. Dieser wirkt an einigen Stellen so gut, dass in der Community tatsächlich Zweifel daran aufgekommen sind, ob es sich nicht nur um geschickt vermarktete Cutscenes handelt.

Spielerisch erinnert Alkahest sehr stark an das mittlerweile rund 20 Jahre alte Dark Messiah. Es handelt sich hier um ein Action-Abenteuer-Rollenspiel, das im finsteren Fantasy-Mittelalter spielt. Die Entwickler werben hier mit realistischen Schauplätzen, Alchemie und der Möglichkeit, die Umgebung interaktiv auch im Kampf einsetzen zu können.

Das Spiel versetzt die Spieler in das Königreich Kadanor. Durch lange Kriege ist die Landschaft zerstört und wird von allerlei Schurken und Monstern bewohnt. Die Spieler übernehmen die Rolle eines unbedeutenden Adels-Sprösslings. Um unseren Wert innerhalb der Familie zu beweisen, sollen wir einige Goblin-Überfälle aufklären. Vor Ort angekommen, soll es auch die Möglichkeit geben, sich mit den betroffenen Dorfbewohnern zu unterhalten. In der Beschreibung wird ein Entscheidungssystem zumindest angedeutet. Die Entwickler geben explizit an, dass man auf Qualität statt Quantität setzen möchte. Daher soll es keine unnötigen Quests oder massenhafte Sammelaufgaben geben. Ein klares Nein zur Ubisoft-Formel also.

Im Kampf müssen Spieler viel auf ihre Umgebung achten. So kann man seine Gegner schnell über eine Klippe treten oder sie mit herumstehenden Gegenständen erschlagen. Natürlich kann die Umgebung umgekehrt auch zur Todesfalle für den Spieler werden. Magie soll es in der Welt von Kadanor nicht geben. Stattdessen setzen wir im Kampf auf Alchemie. Mit Hilfe von Rezepten können wir uns verschiedene Buffs und Tränke basteln und Sie im Kampf einsetzen. Einen festen Release-Termin hat Alkahest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Wer möchte, kann sich das Spiel allerdings auf Steam bereits auf die Wunschliste setzen.