Am 20. Mai 2025 hat Hotel Architect den Early-Access-Status erreicht. Wir haben einen Zugang erhalten und uns selbst einen Eindruck von dem Management-Spiel von Wired Productions verschafft.

Zum Start können wir direkt im Hauptmenü einen Charaktereditor aufrufen. Hierüber dürfen wir festlegen, wie unsere Mitarbeiter und Gäste gekleidet sind. Neben ihrem Standard-Outfit können wir ihr Duschoutfit, die Badebekleidung und das nächtliche Gewand auswählen. Auffällig ist hierbei der Stil. Unsere Figuren haben weder Arme noch Beine. Die Hände schweben frei vor einem kugelförmigen Körper und der Kopf sitzt ohne Hals ebenfalls direkt auf dieser Kugel. In den vielen bunten Outfits erscheinen die lustigen Kugelmenschen sehr abwechslungsreich.

Verändert werden können die Styles der drei Rollen Gast, Angestellter und Service. Jede dieser drei Rollen teilt sich noch einmal in etliche Untertypen auf. So können beispielsweise bei den Service-Mitarbeitern Bauarbeiter, Müllsammler und Versorgungsdienstleistende erstellt werden. Die Gäste teilen sich nach Urlauber-Kategorien auf, während die Angestellten nach Job sortiert sind. Neben dem Look und der Stimme haben wir die Auswahl zwischen Dutzenden von Attributen, die die Persönlichkeit unserer erstellten Figur beeinflussen. Dies kann jedoch nur bei Angestellten eingesetzt werden. Die Persönlichkeit unserer Gäste bleibt ihnen selbst überlassen.

Im Early Access stehen uns auf der Weltkarte insgesamt vier Szenarien zur Auswahl: Göteborg, Santorini, Paris und St. Anton. Weitere sind angekündigt. Ein Blick auf die bereits veröffentlichte Roadmap zeigt, dass als nächstes New York, Las Vegas und eine Map in China geplant sind. Hier gibt es auch Informationen darüber, welche Inhalte als nächstes folgen werden. Eines der Highlights sind die angekündigten Wolkenkratzer-Hotels.

Starten müssen wir mit dem Hotel in Göteborg. Die anderen schalten wir uns der Reihe nach ebenso frei wie den Sandbox-Modus. Anders als in ähnlichen Spielen dieses Genres ploppen Räume und Inneneinrichtung nicht nach dem Platzieren einfach aus dem Nichts auf, sondern müssen von einem Bautrupp errichtet werden. Diesen ordern wir per Knopfdruck. Geben wir mehr Geld aus, sind die Bauarbeiter auch schneller. Haben wir einen Raum erst einmal gebaut und uns für eine Wand- und Boden-Optik entschieden, können wir anschließend über das Zonenwerkzeug bestimmen, um welche Art Raum es sich handeln soll. Bestimmte Räume erfordern entsprechende Gegenstände. So muss beispielsweise in jedem designierten Schlafzimmer auch ein Bett stehen.

Haben wir erst einmal alle benötigten Angestellten eingestellt, geht es an die Servicezimmer. Im Essbereich müssen wir beispielsweise ein Menü auswählen. Bestimmte Gerichte sprechen bestimmte Besuchergruppen mal mehr und mal weniger an. Hier gilt es, die perfekte Auswahl zu treffen. Neben unseren Hauptzielen bietet jeder Level diverse Bonusziele. Mit diesen schalten wir uns zusätzliche Items frei – sowohl für unseren Hotelbetrieb als auch für die Charaktererstellung.

Momentan hat Hotel Architect noch keinen finalen Release-Termin an dem das Spiel den Early Access verlassen soll. Es gibt schon viele Inhalte und der Wuselfaktor des Spiels ist spaßig. Einige Probleme hat der Titel allerdings noch: Manche Items haben Grafikfehler und unser Spiel ist zweimal abgestürzt.

Auf Steam ist das Spiel aktuell reduziert zum Preis von 15,99 Euro erhältlich. Normalerweise kostet der Zugang zum Early Access 19,99 Euro.