Heute Abend fand das alljährliche Warhammer Skulls Festival statt. Dort stellt Games Workshop, die Firma hinter dem Warhammer-Franchise, stets die neuesten Pläne aus dem Bereich der Videospiel-Umsetzungen vor. So wurde in diesem Rahmen im letzten Jahr die Fortsetzung zu Warhammer 40.000: Space Marine 2 angekündigt. Hierzu gab es heute keine neuen Infos. Dennoch hatte die Show einige Überraschungen zu bieten.

Etliche Erweiterungen für bereits veröffentlichte Spiele wurden angekündigt. Einige davon sind kostenlos abrufbar. Eine neue Erweiterung mit einem neuen Begleiter, vielen neuen Equipment und neuen Locations wartet auch auf die Spieler von Rogue Trader. Lex Imperialis erscheint am 24 Juni 2025. Entsprechend wird nun auch schon der zweite Season Pass für Rogue Trader beworben, der die DLCs Nummer drei und vier umfasst. Total War: Warhammer 3 erhält mit Tides of Torment eine neue Erweiterung, die im Sommer 2025 erscheinen soll. Ab dem 10. Juni 2025 sind die Khorne Berserker in Blood Bowl 3 spielbar. Diese kommen im Rahmen der neunten Season, die an diesem Tag startet, ins Spiel. The Well of Dreams kommt als kostenloses Update zu Warhammer Vermintide 2. Warhammer Darktide erhält ab dem 23. Juni mit dem Arbites eine neue spielbare Klasse. Space Marine 2 erhält mit dem lange erwarteten Siege Mode ab dem 26. Juni kostenlos einen neuen Spielmodus.

Mit Words of Vengeance erhält Warhammer Boltgun überraschend einen kostenlosen DLC. Dieser ist für alle Besitzer des Hauptspiels verfügbar. Im selben Atemzug kündigen die Entwickler im gleichen Trailer die Fortsetzung Boltgun 2 an. Das Spiel kann ab heute gewishlistet werden und wird 2026 für alle gängigen Plattformen erscheinen. Direkt zum Start des Showcase wurde auch der Trailer einer Neuankündigung gezeigt. Mit Warhammer 40.000: Dark Heresy erscheint das nächste Spiel von Owlcat Games. In dem RPG schlüpfen Spieler in die Rolle eines Akolythen der Inquisition und müssen allerlei dunkle Machenschaften aufdecken. Auf Steam gibt es noch kein Release-Datum.

Eine weitere Weltpremiere zeigt die Vorstellung von Warhammer Supremacy. Ein Strategiespiel für mobile Spieler. Dort kämpfen das Astra Militarum, die Space Marines und die Orks um die Vorherrschaft über einen Planeten. Etwas ungewöhnlich für das Warhammer Setting ist das Rennspiel Speed Freeks, bei dem Spieler die Geschicke von Orks lenken, die mit ihren zusammen gebastelten Fahrzeugen gegeneinander kämpfen. Das Spiel ist ab jetzt verfügbar.

Das Brettspiel Warhammer: Talisman, das letztes Jahr erschien, wurde nun auch digital in der fünften Edition präsentiert. Im November erscheint mit The Art of Warhammer Video Games ein limitiertes Buch, das 30 Jahre Warhammer Spiele illustriert darstellt. Insgesamt werden vier Warhammer Spiele in das GOG Preservation Program aufgenommen. Warhammer Chaosgate Final Liberation, Warhammer Epic 40.000, Warhammer 40.000: Rites of War und Warhammer: Shadow of the Horned Rat sind aber jetzt enthalten. Es wurde auch ein Crossover Event zwischen Rust und Warhammer angekündigt.

Warhammer Kombat Cards erhält mit SKULLS25 einen neuen Redeem-Code, der den Einlösern einige Ingame-Karten beschert. Auch in Warhammer Tacticus gilt dieser Code. Dort werden die Adeptus Custodes als neue Einheit eingeführt. Zudem gab es einen schicken Trailer für Warhammer 40.000 Mechanicus 2. Zur Feier der Ankündigung ist das Originalspiel Mechanicus vom 22. bis zum 26. Mai 2025 auf Steam kostenlos spielbar. Mechanicus 2 hat noch kein Release-Date, kann aber ebenfalls bereits auf die Wishlist gesetzt werden.

Der vermeintlich letzte Trailer kündigt die Rückkehr eines absoluten Warhammer- und Strategie-Klassikers an. Warhammer: Dawn of War 1 erhält eine Definitive Edition. Gezeigt wurden hier erste Gameplay-Szenen des kommenden Titels. Enthalten sind 4K- Unterstützung, aktualisierte Texturen und alle vier Erweiterungen. Ein Release-Termin und ein Preis wurden leider noch nicht genannt. Auch Warhammer Space Marine 1 soll ein kleines Makeover erhalten. Mit überarbeitetem Audio, verbesserter Steuerung und neuen Charaktermodellen geht die Master Crafted Edition am 10. Juni für PC und Xbox an den Start.