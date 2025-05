Werbung

Das südkoreanische Studio Pearl Abyss ist vor allem bekannt für Black Desert Online. Das MMORPG erschien 2014 in Korea und zwei Jahre später international. Mit Crimson Desert steht nun das nächste Projekt der Entwickler in den Startlöchern. Laut einer kürzlichen Mitteilung will man sich nicht nur in Sachen Spielwelt, Story und Action steigern, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand sein. Dazu hat Pearl Abyss die enge Zusammenarbeit mit NVIDIA bestätigt und eine ganze Reihe Grafiktechnologien für Crimson Desert versprochen.

Das Action-Adventure mit Open-World-Schwerpunkt wird laut Pearl Abyss zum Launch volle Unterstützung für DLSS 4 bieten. Inklusive Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution sowie NVIDIA Reflex. Letzteres soll besonders kompetitive Spieler ansprechen. Reflex senkt die Latenz zwischen Eingabe und Bildausgabe merklich und soll dadurch bei präzisem Timing spürbare Vorteile bringen. Darüber hinaus soll auch Raytracing eine zentrale Rolle spielen. Die aufpolierte Beleuchtung und die detailgetreue Darstellung spiegelnder Oberflächen werden speziell für die neue GeForce-RTX-50-Serie optimiert, deren Raytracing-Cores in der mittlerweile vierten Generation arbeiten.

Laut Pearl Abyss soll die eigens entwickelte Engine des Spiels von Beginn an auf diese Features abgestimmt sein. Die Entwickler wollen damit vor allem die Immersion stärken. Spieler schlüpfen in die Rolle von Kliff, dem Anführer der sogenannten Greymanes, und erkunden mit ihm den vom Krieg zerrissenen Kontinent Pywel. Mit Technologien wie DLSS Frame Generation und niedriger Systemlatenz will man für ein flüssiges, beinahe filmisches Spielerlebnis zwischen Gameplay und Zwischensequenzen sorgen.

Dass NVIDIA den Titel in seinem aktuellen DLSS Weekly Blog pünktlich zur Computex 2025 featured, ist kein Zufall. Dort wird Crimson Desert als eine Art Showcase für die neue DLSS-Generation gehandelt. Man habe hier ein visuell spektakuläres und tiefgreifendes Spielerlebnis geschaffen, das moderne Rendering-Technologien sinnvoll einsetzt, so NVIDIA. Die Entwicklung sei ein gutes Beispiel dafür, wie fortschrittliche Grafik nicht nur schöner aussieht, sondern auch spielerisch echten Mehrwert bietet. Wie das finale Ergebnis wirklich aussieht, sehen Spieler beim Release des Spiels. Dieses hat bisher allerdings noch keinen festen Termin. Wer mehr Details möchte, findet weiterführende Infos auf der offiziellen Website zum Spiel.