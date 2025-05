Werbung

Geschlagene 15 Jahre befindet sich Star Citizen mittlerweile in der Entwicklung. Das Spiel wurde 2010 von Chris Roberts angekündigt und sollte erstmals 2014 erscheinen. Zur ersten Verschiebung kamen viele weitere und mittlerweile hat der Titel kein offizielles Erscheinungsdatum mehr. Dennoch wird das Spiel nach wie vor über Crowdfunding finanziert. Ganze 800 Millionen Dollar hat man über diese Finanzierung mittlerweile erwirtschaftet. Die aktuell spielbare Early-Access-Version erhielt kürzlich ein Update. Dieses sorgte allerdings für großen Unmut in der Fanbase.

Das Update, dass am 15. Mai 2025 erschien, brachte die neuen Flight Blades ins Spiel. Diese Items können von den Spielern genutzt werden, um bestimmte Raumschiffe weiter zu verbessern. Die neuen Items können eingesetzt werden, um sowohl Geschwindigkeit als auch Manövrierfähigkeit der Schiffe zu optimieren. Was zuerst wie eine sinnvolle Verbesserung klingt, hat einen gewaltigen Haken: Die Flight Blades sind nur gegen Echtgeld erhältlich. Entsprechend erheben viele Spieler seit der Einführung den Vorwurf, dass man hier eine Paywall errichte und die neuen Inhalte die Möglichkeit bieten, sich gegen Bezahlung einen Vorteil im Spiel zu sichern. Kurzum, die Entwickler haben eine Pay2Win-Mechanik in das Spiel gebracht.

Nach dem Backlash in den Wertungen haben sich die Entwickler nun entschuldigt. Man habe sich beim Vorgehen hier etwas vertan. Es war zwar geplant, dass die Flight Blades ab nächsten Monat auch gegen Ingame-Währung verfügbar seien, aber nach den Beschwerden hat man sie nun schon verfügbar gemacht. In Zukunft wolle man alle neuen Items gleichzeitig im Store wie auch im Spiel zum Kauf verfügbar machen

Gänzlich versöhnt zeigen sich die Kritiker allerdings noch nicht. Die Kritik, dass man sich Vorteile im Spiel nach wie vor gegen echtes Geld kaufen kann, besteht weiterhin. Weitere Informationen zu Star Citizen und aktuellen Updates finden sich auch auf der offiziellen Seite des Spiels.