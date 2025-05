Werbung

Publisher Aerosoft bringt gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Thera Bytes am 27. Mai 2025 Zombie Cure Lab offiziell auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Während das Spiel für alle anderen ausschließlich digital erscheint, können Playstation-5-Spieler sich zusätzlich über eine klassische Retail-Version im Pappschuber freuen. Hinter dem vermeintlich trashigen Titel verbirgt sich eigentlich ein komplexer Base-Builder, der Strategie-, Aufbau- und Management-Elemente in einem ungewöhnlichen Zombie-Szenario vereinen will.

Statt Zombies stumpf über den Haufen zu ballern, geht es in Zombie Cure Lab darum, die Untoten zu heilen. Genauer gesagt ist es der Auftrag der Spieler, die Untoten zu Humbies zu therapieren, also halb Mensch, halb Zombie. Dann können sie als günstige Arbeitskräfte eingesetzt werden. Die Spieler übernehmen die Leitung eines abgelegenen Laborkomplexes. Das Management erinnert dabei an Industrie-Simulationen wie Factorio oder Oxygen Not Included. Tagsüber wird gesammelt, gebaut, geforscht und produziert, nachts rollen die Zombie-Horden an und der Schutzwall des Labors muss halten.

Technisch baut das Spiel auf ein leicht zugängliches, aber visuell liebevoll gestaltetes Interface. Die Kameraperspektive erinnert an bewährte isometrische Aufbauspiele, die Produktionsketten lassen sich modular und effizient strukturieren. Wer nicht ordentlich plant, bekommt schnell die Quittung in Form eines Zusammenbruchs der Produktionslinie oder eines internen Aufstands. Denn nicht nur die Ressourcen sind ein Faktor, sondern auch das emotionale Gleichgewicht der eigenen Humbies. Werden diese zu sehr gestresst oder vernachlässigt, kann es zu Rückfällen kommen und die zuvor geheilten Helferlein mutieren erneut zu aggressiven Zombies, die kurzerhand die eigene Crew attackieren. Stressmanagement wird hier also genauso wichtig wie Verteidigungsplanung.

Über 200 Technologien stehen laut Entwickler zur Verfügung und können im Laufe des Spiels freigeschaltet werden. Von der einfachen Gefrierkanone bis hin zu komplexen medizinischen Apparaturen, mit denen der Weg zur vollständigen Heilung weiterverfolgt werden kann, gibt es hier einiges. Damit verknüpft, ist ein zunehmend anspruchsvolleres Ressourcenmanagement: Holz, Metall, Nahrung, Strom – alles muss gesammelt, verarbeitet und sinnvoll verteilt werden, um das Überleben der Basis zu sichern und den Heilungsprozess am Laufen zu halten.

Veröffentlicht wird das Spiel am 27. Mai 2025, sowohl digital für alle aktuellen Plattformen als auch physisch für Playstation 5. Wer einen Blick auf das Gameplay werfen will, findet den offiziellen Trailer auf YouTube. Bei Steam kann man den Titel aktuell für 24,99 Euro kaufen. Damit erhält man auch Zugang zum Early Access, der allerdings schon länger nicht mehr aktualisiert wurde.