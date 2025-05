Werbung

Im Dezember 2024 erschien die Neuauflage von Delta Force – dem Shooter, der als Free-to-play-Version für den PC veröffentlicht wurde und beispielsweise auf Steam kostenlos heruntergeladen werden kann. Das Spiel verfügt natürlich über kostenpflichtige ingame Inhalte. Damit auch Spieler, die nicht auf ein kompetitives Erlebnis aus sind, auf ihre Kosten kommen, gibt es eine eigene Kampagne. Diese konnte bislang aber besonders für Solospieler sehr frustrierend werden.

Die Kampagne trägt den Titel Black Hawk Down und ist von dem gleichnamigen Film von Ridley Scott aus dem Jahre 2001 inspiriert. Darin geht es um die Crew eines Helikopters, der während des Bürgerkriegs in Somalia abgeschossen wurde. Die amerikanischen Soldaten müssen sich in der Folge durch Mogadischu schlagen und werden sowohl von Zivilisten als auch von der Miliz vor Ort gejagt.

Die Kampagne wurde von Solospielern bisher allerdings stark kritisiert. Die Level sind nämlich darauf ausgelegt, dass man sich ihnen mit bis zu vier Spielern stellt. Wer alleine antritt, der muss gegen Gegner kämpfen, die immer auf die volle Spielerzahl von vier ausgelegt sind. Dadurch wurden die sieben Missionen der Kampagne quasi unspielbar. Wer auf NPC-Unterstützung gehofft hat, geht auch leer aus. Der Entwickler hat nun jedoch ein Einsehen. Am 21. Mai 2025 soll die überarbeitete Version der Kampagne erscheinen. Nun können Singleplayer angeben, dass sie sich den Level allein stellen. Daraufhin wird der Schwierigkeitsgrad automatisch angepasst.

Eine inhaltliche Erweiterung bringt das Update allerdings nicht mit sich. Vielleicht kann diese Neuerung den Bewertungen des Shooters ein wenig helfen. Diese stehen bei mehr als 107.000 abgegebenen Reviews lediglich auf ausgeglichen. Auch auf metacritic zeigt sich ein durchwachsenes Bild. Dort erhält das Spiel ein Metascore von 61 und einen User Score von 5,1.