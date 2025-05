Werbung

Stellar Blade, das erfolgreiche Actionspiel von Shift Up, erscheint Mitte Juni in einer erweiterten Fassung für den PC. Ein vorzeitig veröffentlichtes Video enthüllte dabei nicht nur das Veröffentlichungsdatum (den 11. Juni), sondern auch zahlreiche neue Features, die die PC-Version vom PlayStation-Original abheben sollen.

Die Umsetzung auf den PC bringt technische und inhaltliche Erweiterungen mit sich. So werden insgesamt 25 neue Kostüme hinzugefügt sowie ein zusätzlicher Bosskampf integriert. Darüber hinaus unterstützt die PC-Version Technologien wie DLSS von Nvidia und FSR von AMD, um die Leistung je nach System zu optimieren. Auch ultrahochauflösende Texturen und ein Support für Ultrawide-Monitore sind mit an Bord. Damit richtet sich Stellar Blade an eine technisch anspruchsvolle Zielgruppe, die von aktuellen Grafiktechnologien profitieren möchte.

Shift Up hat laut eigenen Angaben bei der Portierung besonderen Wert auf Optimierung und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Ziel ist es, das Spiel nicht nur auf klassischen Desktop-PCs, sondern auch auf mobilen Geräten wie dem Steam Deck und dem Asus ROG Ally performant zum Laufen zu bringen. Das Unternehmen will dazu mit maßgeschneiderten Marketingstrategien und einer an die PC-Community angepassten Veröffentlichung langfristigen Erfolg sicherstellen.

Schon Anfang des Jahres hatte Shift Up angekündigt, dass man für die PC-Version mit besseren Verkaufszahlen rechne als auf der PlayStation 5. Die Analyse des Marktes habe gezeigt, dass vor allem in Asien das Interesse an hochwertigen Einzelspieler-Actionspielen auf dem PC stark wachse. Die PC-Version von Stellar Blade ist somit nicht nur eine technische Erweiterung, sondern auch ein strategischer Schritt zur weiteren internationalen Etablierung des Spiels.