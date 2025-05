Werbung

Bis zur gamescom 2025 sind es noch einige Wochen, denn die größte Gamingmesse der Welt findet in diesem Jahr vom 20. bis zum 24. August in Köln statt. Wer nicht so lange warten will, oder es lieber etwas beschaulicher mag, kann einen Blick auf die LFG-Con werfen.

Die kleine Indie-Messe findet im fränkischen Hof statt. Am 17. Mai 2025 wird die dortige Freiheitshalle von 09:00 bis 18:00 Uhr für Besucher geöffnet sein. Im letzten Jahr kamen mehr als 2.300 Besucher zusammen. Vor Ort gibt es Angebot für Gaming-Fans, Nerds und Cosplayer. Neben verschiedenen Talk-Runden über die Themen Gaming und Kultur wird es einige Events wie zum Beispiel ein Mario-Kart-Turnier und einen Cosplay-Contest geben. Auch EA Sports und Street Fighter Wettkämpfe sind geplant.

Wer aus der Umgebung kommt und sich das Event ansehen möchte, kann Tickets über den eigens eingerichteten Shop erstehen. Dort ist das Tagesticket zum Preis von 15 Euro verfügbar. Laut eigener Aussage legen die Veranstalter besonderen Wert auf das Gruppengefühl. Daher auch der Name: LFG vom englischen "Looking For Group".

Eine komplette Programmübersicht sowie weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.