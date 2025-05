Werbung

Bereits im Jahr 2009 erschien der erste Teil der Killing-Floor-Reihe. Tatsächlich bestand das Spiel bereits seit 2005 als Mod für den Shooter Unreal Tournament 2004. Mit dem Launch ist es dann als eigenständiges Spiel erschienen. Seither sind mehrere Ableger und ein offizieller zweiter Teil im Jahr 2016 erschienen. Fans warten gespannt auf eine Fortsetzung. Diese sollte eigentlich mit Killing Floor 3 bereits im März 2025 veröffentlicht werden. Kurz vor Release wurde sie dann allerdings zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun gibt es neue Informationen zum Spiel.

Über den X-Account der Entwickler wurde nun bekannt gegeben, dass Teil 3 am 24. Juli 2025 erscheinen werde. Grund für die Verschiebung war die heftige Kritik an der geschlossenen Beta des Spiels. Die Testspieler bemängelten unter anderem die extrem instabile Performance des Spiels. Auch das neue Waffensystem, das in diesem Teil Einzug halten sollte, wurde stark kritisiert. Die Entwickler werteten die Ergebnisse der Beta aus und zogen das Fazit, dass man das Ziel verfehlt habe und das Spiel noch einmal grundlegend überarbeiten müsse.

Die Entwickler gaben nun an, dass man sich vor allem darauf fokussiert habe, die Performance-Probleme des Titels zu beheben. Auch die anderen Fanwünsche sollen berücksichtigt werden. So wurden die Waffen noch einmal überarbeitet. Weiterhin heißt es, dass man das Spiel auch nach dem Release noch kontinuierlich mit Updates versorgen wolle. Dieses Versprechen hatte man bereits bei den Vorgängern eingelöst. Diese wurden über relativ große Zeiträume nach der Veröffentlichung weiter mit neuen Inhalten versorgt.

Wer sich die Fortsetzung der Shooter-Reihe vorbestellen möchte, kann dies bereits jetzt unter anderem auf Steam tun. Hier werden für die Standard Edition 39,99 Euro fällig. Die Deluxe Edition mit zwei zusätzlichen Skins, einem Supply Pass und 1.000 Ingame Credits gibt es für 59,99 Euro. Die Elite Nightfall Edition schlägt mit 79,99 Euro zu Buche. Hierin enthalten sind ebenfalls die beiden Skins, vier Supply Pässe und 3.000 Nightfall Credits. Vorbesteller erhalten zudem einen Waffen-Skin, ein Waffenschmuckstück und eine Spielerkarte.