Spirit of the North 2

2019 haben die Entwickler von Infuse Studio das Spiel "Spirit of the North", in dem der Spieler in die Haut eines Fuchses schlüpft, der sich durch eine von nordischer Folklore geprägte Welt bewegt, vorgestellt. Am 08. Mai 2025 wurde gemeinsam mit Publisher Silver Lining Interactive der zweite Teil veröffentlicht.

Spirit of the North 2 ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschienen. Eine physische Edition gibt es nur für PC und Playstation 5. Diese physische Edition gibt es nur direkt im Shop des Publishers Silver Lining. Für den PC kostet sie 60,95 Euro. Für Playstation werden 66,95 Euro fällig. In der sogenannten Signature Edition sind neben dem Spiel noch zwei bestickte Aufnäher, vier Pins aus Metall, eine Collector's Box, ein Artbook, zwei Karten mit nordischen Runen und zwei Postkarten enthalten. Die digitale Standard Edition des Spiels kostet auf Steam standardmäßig 29,99 Euro. Bis zum 22. Mai gibt es noch 15 Prozent Rabatt, so dass nur 25,49 Euro fällig werden.

In Spirit of the North 2 geht es wieder darum, die Geschicke eines Fuchses zu lenken, der von den Geistern der Wildnis gelenkt wird. Begleitet wird er dabei von seinem Rabengefährten. Die beiden streifen durch Ruinen und finden dort allerlei Rätsel und Mysterien, die es zu lösen gilt. Ziel ist es, den bösen Schamanen namens Grimnir aufzuhalten.