Das bereits 2013 erschienenen Geoguessr wird bis heute von zahlreichen Spielern gespielt und ist eigentlich ein teilweise kostenloses Browserspiel. Dabei wurde das Spiel gerade in den letzten Jahren besonders über Videoplattformen wie Twitch und Youtube noch einmal bekannter. Am 8. Mai 2025 startete nun die Steam Edition von Geoguessr. Der Launch verlief jedoch alles andere als glatt und das Spiel hat mit sehr viel Kritik zu kämpfen.

Aktuell handelt es sich noch um ein Early-Access-Spiel. Ein Blick auf die Steam-Reviews zeigt, dass diese das Spiel im Durchschnitt als äußerst negativ bewerten. Hierzu wurden bereits über 3.000 Wertungen abgegeben. Grund für die überwiegend negativen Bewertungen ist das Monetarisierungsmodell, welches Spieler nach dem Download vorfinden. Auf Steam wird das Spiel als Free-to-Play-Titel geführt und kann entsprechend kostenlos heruntergeladen werden. Wer dann jedoch alle Features nutzen möchte, muss ein Abo abschließen. Dieses kostet jetzt 29,99 US-Dollar im Jahr. Die harsche Kritik an dem Spiel hat es in der Steam Hall of Shame auf Platz 2 der meistgehassten Spiele befördert. Schlechter bewertet ist nur War of the Three Kingdoms.

Während die Browser-Variante von Geoguessr anfänglich größtenteils kostenlos verfügbar war, kamen auch hier mit der Zeit immer mehr Einschränkungen ins Spiel. Seit 2024 können nur noch drei Runden am Tag gespielt werden, wenn man nicht bereit ist, ein Abo abzuschließen. Dennoch waren auf der Plattform im Jahr 2023 ganze 55 Millionen Spieler registriert. Wie es mit der Steam Edition weitergeht und wann diese denn Early Access verlassen soll, ist aktuell noch nicht bekannt.

Bei Geoguessr geht es darum, einen zufällig ausgewählten Ort auf der Erde anhand eines 360-Grad-Bildes so genau wie möglich einzuordnen. Spieler treten dabei gegeneinander an und versuchen aufgrund der Indizien, die auf dem Bild zu sehen sind, eine möglichst genaue Schätzung abzugeben. Wer am nächsten dran ist, gewinnt.