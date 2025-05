The First Descendant plant großes Update

Im Juli 2024 hat Nexon The First Descendant veröffentlicht und der Multiplayer-Loot-Shooter wird seither regelmäßig mit größeren sowie kleineren Inhaltsupdates versorgt. Zum Start in den Sommer ist eines der bisher größten Updates mit dem Namen Breakthrough geplant. Damit soll die mittlerweile dritte Season im Spiel eingeleitet werden. Die Details zum Update haben die Entwickler in einem Livestream von der PAX East 2025 bekannt gegeben.

So soll ein neues Schlachtfeld mit dem Namen Axion Plains ins Spiel kommen. Auch soll mit dem Hover Bike ein neues Fahrzeug implementiert werden. Dieses ist für Hochgeschwindigkeitsfahrten über große Entfernung gedacht. Wer sich für das Bike interessiert, kann es erhalten, indem er sich während Season 3 anmeldet. Verbesserte Modelle können auf der neuen Karte gefunden werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Bikes aufzurüsten. Der Colossus Field Raid bietet neuen Raid-Content für bis zu acht Spieler. Mit dem Wall Crasher wartet dort auch ein neuer Koloss.

Mit Season 3 startet auch der neue Social Hub. In der Lounge können Spiele mit anderen Spielern interagieren und das Aussehen ihrer Figuren mittels Skins verändern. Season 3 wird auch ihre ganz eigene Geschichte in der Welt von The First Descendant erzählen. Spieler erhalten nun auch die Möglichkeit, den zuvor nur als NPC verfügbaren Charakter Nell selbst zu steuern. Er setzt unter anderem auf Telekinese. Als neuer Waffentyp werden nun Schwerter ins Spiel integriert. Fans von Nier Automata dürfen sich auf ein Crossover der beiden Franchises freuen. In Kürze soll ein offizieller Trailer erscheinen, der die neuen Inhalte der Kooperation zeigt.

Wer selbst einen Blick auf die Welt von The First Descendant werfen will, kann sich das Spiel für PC, PlayStation 5 und 4 sowie Xbox Series X/S und Xbox One kostenlos herunterladen. Wie üblich bei Free to Play Titeln gibt es einen entsprechenden Ingame Shop, in dem gegen echtes Geld eine digitale Währung erstanden werden kann.