Im September 2024 ist mit Frostpunk 2 die Fortsetzung der erfolgreichen Survival-Städtebau-Simulation von 2018 erschienen. Genau wie der Vorgänger stammt auch Teil zwei von 11 Bit Studios. Frostpunk 2 erreicht auf metacritic einen Metascore von 85 und einen User Score von 7,6. Nun haben die Entwickler das erste große Inhaltsupdate veröffentlicht. Dieses bringt viele neue Inhalte und sogar einen neuen Spielmodus.

Mit The Pitt kommt eine völlig neue große Karte ins Spiel. Hier müssen Spieler ihre Siedlung um die Überreste eines zerstörten Generatorprojektes herum bauen. Tales from the Frostland stellt eine story-fokussierte optionale Herausforderung dar. Diese bringt komplett neue Quests und erzählt bisher unbekannte Geschichten der Bewohner. In einem Spieldurchlauf können mehrere dieser Erzählungen miteinander kombiniert werden, um den Wiederspielwert des Spiels zu erhöhen. Wer eine Geschichte abschließt, erhält ein einzigartiges Monument, das er als Dekoration in seiner Stadt aufstellen kann. 11 Bit Studios betont hier, dass alle Geschichten so erstellt wurden, dass sie von Moddern bearbeitet werden können. Mit dem großen Update kommt auch das Frostkit in Version 1.0. Damit verlassen die Modding-Tools den Beta-Status.

Die Entwickler haben aber auch verschiedene Spielmechaniken überholt. So wurde das Heizungssystem komplett überarbeitet. Einwohner reagieren nun auf mangelnde Beheizung indem sie beispielsweise protestieren. Als Optionen stehen nun neun neue Forschungs-Themen, zwei neue Gebäude und ein neues Gesetz zu dieser Thematik zur Verfügung. Drei Technologien wurden neu balanciert und fünf Gesetze überarbeitet.

Mit dem Serenity Mode kommt ein gänzlich neuer Spielmodus hinzu. Dieser war bereits im Vorgänger spielbar. Der Entspannungsmodus soll das Spielgeschehen stark vereinfachen. Das Wetter wird freundlicher, die Ressourcenquellen werden größer, Stromausfälle sind von kürzerer Dauer und auch Proteste werden auf ein Minimum herabgesetzt. Die Fraktionskonflikte entfallen komplett. Eine Übersicht, die die vollständigen Änderungen an Gameplay und Balance zeigt, findet sich in den Patchnotes auf Steam. Wer möchte, kann sich das Spiel dort aktuell zum um 35 Prozent reduzierten Preis von 29,24 Euro kaufen. Der Normalpreis liegt bei 44,99 Euro.