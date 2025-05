The Old Country

Eine der bekanntesten Spielereihen von Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K Games dürfte die Mafia-Reihe sein. Das erste Spiel erschien dabei bereits 2002. Mittlerweile gibt es insgesamt drei Ableger. Ein vierter Teil wurde Mitte 2020 angekündigt. Auf der opening night live der gamescom im letzten Jahr wurde dann ein erster Trailer des Spiels gezeigt. Ansonsten war es bisher recht ruhig um den Titel. Nun gibt es neue Informationen zu dem Gangster-Epos.

Auf YouTube wurde ein neuer Trailer unter dem Motto whatever it takes veröffentlicht. Dieser zeigt neben vielen neuen Spielszenen auch das lange erwartete Release Datum und die Möglichkeit, dass man ab jetzt vorbestellen kann. Vorbesteller haben dabei die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Spielversionen. Die Standard Edition ist bereits für 49,99 Euro erhältlich. Sie wird auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Zudem gibt es noch eine Deluxe Edition, diese ist für 59,99 Euro für die gleichen Plattformen erhältlich. Darin enthalten ist das sogenannte Patrino Pack mit einer neuen Schrotflinte, einer neuen Pistole, einem Zauber, einem Outfit für unsere Spielfigur, einem Messer, einem Auto und einem Pferd. Weitere kosmetische Änderungen bietet auch das erhältliche Gatto Nero Pack. Auch hier werden neue Skins für die genannten Waffen, Fahrzeuge und so weiter enthalten sein. Hinzu kommen dabei ein Rennoutfit und ein Rennwagen. In der Deluxe-Edition sind auch ein digitaler Soundtrack und ein digitales Artbook enthalten. Vorbesteller von einer der beiden Versionen erhalten aktuell noch das Soldato-Pack mit weiteren kosmetischen Gegenständen.

Die wichtigste Info aus dem Trailer dürfte für viele Fans das Releasedatum sein. Mafia - The Old Country soll am 08. August 2025 erscheinen. Außerdem gibt 2K an, dass der Preis des Spiels verhältnismäßig günstig ist, da es sich um ein lineares Spiel mit geringem Zeitaufwand handelt. Mafia - The Old Country soll also keine Open World mit unendlichen Nebentätigkeiten bieten.

Im Spiel erleben Spieler die Vorgeschichte des ersten Mafia-Titels. Das Spiel findet in der Unterwelt Siziliens Anfang des 20. Jahrhunderts statt. Dabei schlüpfen Spieler in der Third-Person in die Rolle von Enzo Favara, der sich seinen Platz bei der Cosa Nostra sichern will. Da es vor den alten Teilen spielt, steht hier die Fortbewegung zu Pferde viel mehr im Fokus als Verfolgungsjagden mit dem Auto. Dennoch gibt es auch die Möglichkeit, Rennen mit klassischen Autos dieser Epoche zu fahren. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Webseite des Spiels.