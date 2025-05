Werbung

Die schwedischen Entwickler der m-barg Studios sind vor allem bekannt als Schöpfer von The Finals. Der Multiplayer-Shooter startete im Dezember 2023 und ist kostenlos spielbar. Auch wenn das Spiel über die Jahre hinweg viele seiner ursprünglich 240.000 gleichzeitigen Spieler auf Steam eingebüßt hat, erfreut es sich doch immer noch einer konstanten Spielerschaft von rund 16.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Mittlerweile befindet sich der Finals auch schon in der sechsten Season. Nun scheint für Embark Studios die Zeit gekommen zu sein, ihr nächstes Projekt zu starten. Vorgestellt wurde der PvPvE Extraction Shooter Arc Raiders.

Nach dem letzten Tech Test des Shooters häufen sich online die positiven Berichte über den Titel. Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle der sogenannten Raider und müssen in einer unwirklichen Welt überleben. Diese wurde von den mysteriösen Arc Maschinen zerstört. Sie haben die Oberfläche der Erde erobert und die Menschen in ein Leben unter Tage zurückgedrängt. Auf der Suche nach Lebensmitteln und anderen nützlichen Items begeben sich die Raider nun in Gefahr und plündern verlassene Städte und Siedlungen.

Arc Raiders wird als weiterer Extraction-Shooter gegen einige Konkurrenz antreten müssen. Ein Verkaufsargument sollen die Gegner im Spiel sein. Jede Roboterart verlangt nach eigenen Taktiken und Vorgehensweisen um sie zu besiegen. Im Unterschied zu anderen Genre-Vertretern bedeutet der Tod nicht den Verlust der gesamten Ausrüstung. Zwischen den Missionen können Spieler Skillpunkte einsetzen, um ihren Charakter zu verbessern. Der PvP-Aspekt des Spiels kann von den Spielern maßgeblich beeinflusst werden. Es besteht kein zwingender Grund, andere Spieler zu attackieren. Auch wenn dies möglich ist, empfiehlt sich zeitweise eine Zusammenarbeit, um starke NPCs zu besiegen. Aktuell gibt es noch kein festes Releasedatum für Arc Raiders. Es ist lediglich bekannt, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen soll. Wer möchte, kann den Titel bereits jetzt bei Steam auf seine Wunschliste setzen. Dort lässt sich auch die Teilnahme am nächsten Playtest beantragen.