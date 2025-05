Werbung

Ubisoft Blue Byte hat mit der Versendung der ersten Einladungen für den Technical Test von Anno 117: Pax Romana begonnen. Spieler, die sich bereits im Vorfeld für ein frühes Anspielen des kommenden Aufbauspiels registriert hatten, sollten nun ihre E-Mails überprüfen. Der Test findet unter strenger Geheimhaltung statt, was durch eine verbindliche Verschwiegenheitserklärung, ein sogenanntes Non-Disclosure Agreement (NDA), geregelt ist. Teilnehmer dürfen daher keine Inhalte aus dem Test öffentlich machen, weder in Streams noch in Videos oder schriftlichen Berichten.

Die Anmeldung für den Technical Test sowie zukünftige Beta-Phasen ist weiterhin über die offizielle Website möglich. Allerdings garantiert eine Registrierung keine automatische Teilnahme, da der Zugang erst in mehreren Schüben freigeschaltet wird. Für die Bewerbung sind ein aktiver Ubisoft-Account sowie die Auswahl der bevorzugten Plattform erforderlich.

Nach dem derzeit laufenden Technical Test ist mit einer geschlossenen Beta zu rechnen, bevor Anno 117: Pax Romana zu einem bislang nicht konkretisierten Zeitpunkt im Jahr 2025 erscheinen wird. Der Titel ist sowohl für den PC als auch für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorgesehen und verspricht eine neue Epoche für die traditionsreiche Aufbaureihe, die diesmal im Römischen Reich angesiedelt ist.