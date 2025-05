Werbung

Mit Clair Obscur: Expedition 33 hat Sandfall Interactive einen überraschenden Hit gelandet. Das Spiel erschien gerade erst am 24. April 2025. Bei Steam steht der Titel auf einer durchschnittlichen Bewertung von sehr positiv bei über 35.000 Bewertungen. Auch metacritic zeigt eine überwältigend positive Resonanz. Der Metascore liegt bei 92, wodurch der Titel das Abzeichen metacritic must play erhalten hat. Der User Score liegt mit 9,7 sogar noch höher. Innerhalb der Branche war man vom Erfolg des Spiels scheinbar bereits vor Release so überzeugt, dass im Januar beschlossen wurde, dass das noch unveröffentlichte Spiel demnächst eine Live-Action-Umsetzung erhalten soll. Das Spiel konnte sich auch innerhalb der ersten 72 Stunden über eine Million Mal verkaufen.

Verantwortlich für die Film-Umsetzung soll das Studio Story-Kitchen sein. Dieses ist vor allem bekannt für die Sonic-Verfilmung. Man hat also bereits Erfahrung im Bereich von Live-Action-Umsetzungen. Zeitgleich arbeitet das Studio auch an der Verfilmung der Just Cause Reihe. Tomb Raider findet sich ebenso im Portfolio von Story-Kitchen.

Neben einer Leinwandumsetzung von Clair Obscur: Expedition 33 soll es für das Studio Sandfall Interactive aber auch anderweitig weitergehen. So hat der Lead Writer der Story bereits angedeutet, dass von seiner Firma noch mehr zu erwarten ist. Dabei ist er allerdings noch nicht ins Detail gegangen. Er spricht jedoch davon, dass man bereits im Vorfeld beschlossen hat, dass man weitermachen will, wenn man den entsprechenden Erfolg hat. Clair Obscur war tatsächlich das Erstlingswerk des Studios. Umso überraschender ist, dass sie damit sofort einen derart großen Erfolg eingefahren haben. Ob man nun ein völlig neues Spiel, ein Spin-Off oder einen DLC für das JRPG plant, ist aktuell noch nicht bekannt.

Clair Obscur: Expedition 33 ist für Xbox Series X/S, Playstation 5 und PC erschienen. Wer sich das Spiel zulegen möchte, kann dies beispielsweise auf Steam. Dort kostet die Standard-Edition aktuell 49,99 Euro. Für 10,00 Euro mehr erhalten Käufer die Deluxe Edition. Diese beinhaltet neben dem Grundspiel die sogenannte Blumenkollektion mit verschiedenen Cosmetics und zudem zwei weitere Outfits für Spielercharaktere.