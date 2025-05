No Rest for the Wicked wächst weiter

Das von den Moon Studios entwickelte Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked startete vor einem Jahr in den Early Access. Die Moon Studios sind vor allem als die Entwickler hinter der beliebten Ori-Reihe bekannt. Das Spiel befindet sich immer noch im Early Access, hat aber vor rund einer Woche das bisher größte Update erhalten. Unter dem Titel The Breach hat die Content-Erweiterung den Umfang des Spiels quasi verdoppelt.

Die Spielwelt wurde um zwei komplette Gebiete erweitert. In diesen finden sich auch neue Siedlungen und etliche neue Quests. Weiterhin wird die Welt nun dynamischer. Das sogenannte Alive-System soll dafür sorgen, dass NPCs sich dem Spieler besser anpassen. Außerdem gibt es nun zufällig in ganz Sacra auftretende Seuchen-Ausbrüche. Diese werden durch das neue Plague-System gesteuert. Wer diese zurückschlägt, kann dadurch wertvolle Ressourcen sammeln.

Als Belohnung für die neuen Quests und in den neuen Städten locken natürlich auch neue Waffen. Insgesamt kommen über 150 davon ins Spiel. Als komplett neuer Waffentyp wurden Kampfhandschuhe und Zauberstäbe eingeführt. Natürlich gibt es auch etliche neue Rüstungen und Schilde. Wer sich im Hardcore-Modus versuchen möchte, kann nun einen Spieldurchlauf mit aktiviertem Perma-Death starten. Auf der technischen Seite gibt es auch einige Neuerungen. So hat man nun eine DLSS 4.0 Unterstützung, Speicheroptimierung und deutlich kürzere Ladezeiten ins Spiel gebracht. Besitzer eines Steam Decks haben nun auch die offizielle Verifizierung, dass das Spiel auf ihrem Gerät lauffähig ist.

Zum Launch gab es allerdings auch einige Probleme. Der Direktor der Moon Studios nannte den Release Tag einen der schlimmsten Tage seines Lebens. Zum Launch des Updates kamen Abstürze, etliche Bugs und allerlei sonstige technische Schwierigkeiten ins Spiel. Spieler beschwerten sich auch darüber, dass ihre Charaktere aus der Map fielen oder in verschiedenen Texturen hängen geblieben sind. Die Entwickler arbeiten seither mit verschiedenen Hotfixes daran, den Schaden zu reduzieren. Nach dem Update hat sich die Steam-Bewertung von durchschnittlich Größtenteils Positiv bei über 31.000 Wertungen auf ein durchschnittlich Ausgeglichen bei den letzten 3.600 Rezensionen gesenkt. Wer sich No Rest for the Wicked kaufen möchte, kann den aktuellen Weekend-Deal bei Steam nutzen, der noch bis zum 14. Mai läuft. Bis dahin ist das Spiel um 30 Prozent auf 27,99 Euro gesenkt.