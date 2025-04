Werbung

Ende 2023 hat Larian mit dem Release von Baldur's Gate 3 eines der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten veröffentlicht. Auf metacritic hat das Spiel einen Metascore von 96 und einen User Score von 9,2. Nach knapp zwei Jahren soll die Arbeit an dem Spiel nun enden und man will sich mehr und mehr neuen Projekten widmen. Dies hat Studio-Chef Swen Vincke nun in einem Interview bekannt gegeben.

Nach dem großen Erfolg von Baldur’s Gate 3 richtet sich das belgische Studio nun auf die Entwicklung von gleich zwei neuen Rollenspielen aus. Dabei soll es sich um zwei komplett neue IPs handeln. Vincke selbst gibt an, dass man mit den Projekten seine bisherigen Werke noch übertreffen will. Dabei sei besonders das nächste große Projekt sehr ambitioniert. Da man bei Larian Wert auf komplexe Handlungsstränge legt, ist die Arbeit an gleich zwei Spielen sehr fordernd.

Eines der beiden Projekte trägt den Arbeitstitel Excalibur. Die genaue Ausrichtung des Spiels steht aktuell jedoch noch nicht fest. Es befindet sich noch in einer eher frühen Phase der Entwicklung. Vincke deutete außerdem an, dass man irgendwann wieder in das Universum der Divinity-Reihe zurückkehren wolle. Die beiden kommenden Projekte spielen jedoch nicht in dieser Welt. Um die ambitionierten Spiele umzusetzen, hat Larian kürzlich sein siebtes Studio in Warschau eröffnet.

Zu beiden Projekten gibt es allerdings noch keine Release-Termine. Laut Vincke will man sich Zeit lassen, bis die Spiele wirklich fertig sind. Für Fans von Baldur's Gate gab es jedoch die Nachricht, dass man bis auf weiteres keine Erweiterungen oder gar Fortsetzungen zu Baldur’s Gate 3 plant. Bis die neuen Werke von Larian erscheinen, wird es also noch einige Jahre dauern. Bis dahin können sich Interessierte das aktuelle Baldur’s Gate 3 beispielsweise auf Steam für aktuell 59,99 Euro zulegen.