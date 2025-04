Werbung

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass das MMO zu Dune nicht wie geplant im Mai erscheint, sondern auf den 10. Juni 2025 verschoben wird. Als kleine Wiedergutmachung hat man den Spielern ein weiteres Beta-Wochenende in Aussicht gestellt.

Dieses soll vom 9. bis zum 12. Mai stattfinden. Im Blog-Eintrag auf Steam betonen die Entwickler auch, dass alles Material, das während der offenen Beta an diesem Wochenende entsteht, gestreamt werden darf. Dies war bei den vorherigen geschlossenen Betas nicht der Fall. Spieler, die an dem Test teilnehmen, erhalten Zugang zu den ersten rund 20 Spielstunden des Multiplayer-Titels. In dieser Zeit können Sie den größten Teil des ersten Aktes des Spiels durchspielen. Dies soll ihnen einen guten Eindruck von dem vermitteln, was später freigeschaltet wird.

Wer an dem Event teilnehmen möchte, kann dies entweder darüber tun, dass er den Zugang über die Webseite anfordert, oder man baut auf einen geschenkten Code. Die Macher von Dune Awakening wollen zehntausende von diesen Beta-Codes während einer Werbeveranstaltung für ihr Spiel verteilen. Diese findet am 10. Mai 2025 statt. Dann wird die weltweit erste Doom Awakening LAN-Party aus London live übertragen. Während der Veranstaltung sollen leitende Entwickler und Content Creator in Diskussionsrunden über das Spiel debattieren. Die Codes werden unter den Zuschauern auf Twitch verlost. Wer zufällig auf der PAX East in Boston, Massachusetts, zu Gast ist, kann das Spiel auch an dem dortigen Stand ausprobieren.

Bei Dune Awakening soll es sich um ein Survival-MMO handeln. Aktuell können drei verschiedene Versionen vorbestellt werden: Die Standard-Edition startet bei 49,99 Euro. Die Deluxe-Edition und die Ultimate-Edition beinhalten neben digitalen Boni einen fünf Tage früheren Zugang zum Spiel. Auch wenn es im Spiel auf den aus dem Film bekannten Wüstenplanet Arrakis geht, wird hier eine Story erzählt, die sich von der der Filme und Romane stark unterscheidet. Hier geht es in eine Parallelwelt, in der der Protagonist der Filme, Paul Atreides, nie geboren wurde. Stattdessen müssen die Spieler herausfinden, warum das Volk der Fremen verschwunden ist.