Werbung

Schon im Dezember 2014 startete das Survival-Game Subnautica in den Early Access. Die offizielle Veröffentlichung folgte vier Jahre später. Das Spiel kam bei Fans von Survival- und Action-Titeln sehr gut an. So beläuft sich der metascore auf 87, während der User Score auf metacritic auf 8,6 steht. Ähnlich erfolgreich war die Fortsetzung Subnautica Below Zero. Diese startete 2019 im Early Access und wurde 2021 final veröffentlicht. Im Oktober 2024 wurde schließlich Subnautica 2 angekündigt.

Letztes Jahr hieß es noch, dass die Early-Access-Phase im März 2025 startet. Dies wurde dann auf die erste Jahreshälfte ausgedehnt. Mittlerweile ist der Start nur noch mit 2025 betitelt. Um den Fans die Wartezeit etwas zu verkürzen, haben die Entwickler von Unknown Worlds nun einen Vlog veröffentlicht. Darin wendet sich der Lead Designer Anthony Gallegos an die Fans.

Im Video zu sehen ist neues in-game Footage. Unter dem Motto road to early access möchte man den Spielern einen Eindruck dessen geben, was sie erwartet. Wie schon die Vorgänger spielt auch Subnautica 2 überwiegend unter Wasser. Dieses Mal befinden wir uns auf einem neuen Planeten. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden zu spielen. Zuvor handelte es sich bei Subnautica um reine Singleplayer-Spiele.

Gallegos bietet den Fans an, sich über den Discord der Entwickler direkt mit ihnen auszutauschen. Wer möchte, kann sich das Spiel auch bei Steam auf die Wunschliste setzen. Im fertigen Spiel wird es wieder um das Überleben auf einem feindlichen Wasserplaneten gehen. Spieler können sich Basen unter Wasser bauen und sich mit gecrafteten Werkzeugen und Fahrzeugen immer mehr und immer weiter auf dem Planeten ausbreiten. Dabei müssen sie stets vor den Gefahren der Meere auf der Hut sein. Im Vlog werden auch die aus den Vorgängern bereits bekannten Leviathane als Gegner erwähnt.