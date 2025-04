Werbung

Mit Forever Skies startete am 14. April 2025 ein neuer Survival-Titel auf Steam. Es ist das erste Spiel des polnischen AA-Studios Far From Home, das 2020 gegründet wurde. Auf ihrer Webseite betonen die Entwickler, dass man bei den Spielen des Studios einen besonders hohen Wert darauflegt, die Community in die Entstehung einzubinden.

Dies ist auch ein Grund dafür, dass Forever Skies vor dem offiziellen Release bereits im Early Access verfügbar war. Diese Phase startete am 22. Juni 2023. Seither wurde das Spiel stetig weiterentwickelt, bis nun Version 1.0 veröffentlicht wurde. Um einige Makel der Release Version auszugleichen, wurde am 22. April auch schon ein Patch auf Version 1.0.1 nachgeliefert.

Zum Release konnte der Titel in Spitze 5.600 Spieler für sich begeistern. Rund 80 % der 6.000 Steam-Bewertungen sind positiv. Unter den kürzlichen Rezensionen finden sich allerdings mehr negative Stimmen, die das All-Time Ergebnis von sehr positiv kürzlich auf ausgeglichen gesenkt haben. Bemängelt wird vor allem, dass sich viele der zu erkundenden Bereiche wiederholen und der technisch noch nicht einwandfreie Zustand des Spiels. Wir haben Forever Skies ebenfalls angespielt und hatten mit Framerate-Einbrüchen sowie mehreren Abstürzen zu kämpfen. Auf metacritic steht das Spiel auf einem Metascore von 79.

In Forever Skies begeben wir uns entweder alleine oder mit bis zu drei Mitspielern auf die zerstörte Erdoberfläche. Dabei sollen wir ein Heilmittel besorgen. Die gesamte Oberfläche des Planeten ist jedoch mit Gift bedeckt. Vor mehreren hundert Jahren hat eine anfangs unbekannte globale Umweltkatastrophe die Erde zerstört. Auf einem modularen Luftschiff bewegen wir uns nun zwischen den Dächern der ehemaligen Wolkenkratzer hin und her und suchen nach Ressourcen und Hinweisen.

Spielerisch erinnert Forever Skies sehr an Subnautica. Statt unter Wasser befinden wir uns hier allerdings in luftigen Höhen. Unser Luftschiff dient nicht nur zum Transport. Viel mehr können wir hier eine komplette Basis erschaffen, die wir stets mit uns führen. Angeln fischen für uns Insekten-Snacks aus den vergifteten Lüften, während ein starker Magnet herumfliegenden Schrott und Metallteile zu unserem Schiff zieht. Diese nutzen wir anschließend, um neue Module anzubringen und unsere Wohnfläche zu erweitern. Entdecken wir in der Ferne die blinkenden Lichter eines Wolkenkratzers, können wir Kurs daraufsetzen und unser Luftschiff direkt auf dem Dach oder in Sprung-Nähe parken.

Nach und nach schalten wir im Spielverlauf immer mehr Mechaniken frei. Geht es anfangs bloß darum, uns schnell mit Nahrung und Wasser zu versorgen, können wir später unser Schiff ausbauen und mit neuen Triebwerken andere Höhen erreichen, wo neue Geheimnisse, aber auch Gefahren auf uns lauern. Laut howlongtobeat raten die Spieler rund 23,5 Stunden in der Hauptstory. Wer alles im Spiel sehen möchte, kann mit knapp über 30 Stunden rechnen.

Forever Skies ist auf Steam zum Standardpreis von 28,99 Euro erhältlich. Noch bis zum 28. April gilt das Einführungsangebot mit 20 % Rabatt. Dadurch ist das Spiel auf 23,19 Euro reduziert.