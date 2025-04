Werbung

Das mit Spannung erwartete Echtzeit-Strategiespiel (RTS) Tempest Rising von Saber Interactives ist heute in die Early-Unlock-Phase für alle Vorbesteller der Deluxe Edition gestartet. Bei Tempest Rising erwartet den Spieler altbewährtes Basenbau-Gameplay mit Ressourcenmanagement und spannenden Gefechte im Geiste der Command & Conquer-Klassiker.

Bei Tempest Rising trifft laut Beschreibung klassische Echtzeit-Strategie-Action auf moderne Produktion und Performance. Inspiriert von den großen Genrevertretern der 1990er- und 2000er-Jahre ist Tempest Rising ein klassisches Echtzeit-Strategiespiel, das in einem alternativen Kriegsszenario der Neuzeit spielt.

"Es enthält 3 einzigartige Fraktionen, jede mit ihrer eigenen Herangehensweise an Kampf und Wirtschaft, und hat allerlei zu bieten: eine Vielzahl von Strategien für Spieler jeder Couleur, Karten mit neutralen Strukturen, die es anzufechten gilt, sowie neutrale Bevölkerungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, tiefgründiges und lohnendes Gameplay, das den Schwerpunkt auf Strategie legt und gleichzeitig Geschicklichkeit belohnt, und eingebaute Anpassungsoptionen, die es den Spielern erlauben, das Spiel sowohl im Singleplayer- als auch im Multiplayer-Modus auf ihre Weise anzugehen", heißt es bei Steam.

Zudem gibt es zwei Kampagnen mit je elf Missionen, die dem Spieler das Setting und die Geschichte um die mysteriösen, aber nützlichen Tempest-Ranken näherbringen. Tempest Rising erscheint offiziell am 24. April. Wer nicht so lange warten will, kann auch jetzt noch die Deluxe Edition für 49,99 Euro erstehen und vorzeitigen Zugang zum Spiel erhalten.

Zusätzlich erhalten Besitzer der Deluxe Edition ein digitales Artbook, das Einblicke in die Welt und Geschichte von Tempest Rising erlaubt, sowie den vollständigen Soundtrack mit 41 Tracks, komponiert vom ehemaligen Command & Conquer-Komponisten Frank Klepacki. Die Standard-Edition von Tempest Rising kann ebenfalls bereits für 39,99 Euro noch vorbestellt werden. Vorbesteller beider Editionen erhalten zudem kostenlos das "Commander Pack"-DLC, das vor allem exklusive kosmetische Items wie Spieler-Icons, Skins, Cursor und mehr enthält.