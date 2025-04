Kingdom Come 2 veröffentlicht Vorbesteller-Boni als DLCs

Gerade erst wurde der Hardcore-Modus in Kingdom Come Deliverance 2 aktiviert. Dieser war Teil von Update 1.6. Nun hat Entwickler Warhorse bekannt gegeben, dass noch zwei neue DLCs veröffentlicht wurden. Gänzlich neu sind diese jedoch nicht.

Bei den zwei jetzt gestarteten, kostenpflichtigen Inhalten handelt es sich nicht um die drei großen Inhaltserweiterungen, die Bestandteil des Expansion Pass sind. Vielmehr sind es die beiden kleinen Addons, die zum Start des Spiels exklusiv für Vorbesteller verfügbar waren. Das bedeutet, es handelt sich um das Gallant-Huntsman-Kit und das Shields of Seasons Passing.

Das Gallant-Huntsman-Set umfasst ein komplettes Item-Set, mit dem wir unseren Protagonisten Heinrich in einen echten Jägersmann verwandeln können. Dazu gehört natürlich eine Armbrust, hier in der Artemis Edition und entsprechende Kleidung. Diese erinnert mit ihrem grünen Touch ein wenig an Robin Hood. Geringe Panzerung wird durch einen Charisma-Bonus ausgeglichen, den uns das Outfit gibt. Erhältlich ist das Kit für 3 Euro.

Der zweite DLC, Shields of Seasons Passing, beinhaltet – wie der Name schon vermuten lässt – mehrere Schilde. Insgesamt vier verzierte Rüstungsobjekte sind enthalten. Jedes davon trägt das Motiv einer Jahreszeit. Auch dieser Inhalt kostet 3 Euro. Wann die großen DLCs erscheinen sollen, ist aktuell noch nicht bekannt. Laut Steam ist das erste große Addon, Tödliche Pinsel, zwischen April und Juni dieses Jahres geplant. Das Vermächtnis der Schmiede folgt zwischen Juli und September und zum Jahresabschluss gibt es Mysteria Ecclesiae.