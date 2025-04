Werbung

Nach dem Erfolg der neuen Dune-Filme wurde bereits im letzten Jahr ein Survival-Multiplayer-Online-Spiel im gleichen Universum angekündigt. Dune Awakening sollte eigentlich am 15. Mai 2025 erscheinen. Wie die Entwickler nun – rund einen Monat vor Release – mitgeteilt haben, verschiebt sich das Spiel.

Neuer Release-Termin ist der 10. Juni 2025. Käufer der Deluxe Edition können bereits fünf Tage vorher, also am 5. juni, in das Spiel starten. Das Spiel soll weiterhin wie geplant für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Als Grund für die Verschiebung geben die Entwickler an, dass man die zusätzliche Zeit brauche, um mehr auf das Feedback der Beta-Tester eingehen zu können. Diese drei Wochen wolle man nun nutzen, um die nötigen Verbesserungen vorzunehmen, die ein perfektes Spielerlebnis ab Tag eins gewährleisten.

Als kleinen Ersatz für den verschobenen Release wird in der Meldung der Entwickler auf ihrer eigenen Seite ein groß angelegtes Beta-Wochenende angekündigt. Dieses soll im Mai stattfinden. Weitere Informationen sollen folgen. Wer jetzt schon einen Blick auf das MMO werfen möchte, kann sich auf Steam kostenlos die Demo herunterladen. Diese ermöglicht die Charaktererstellung und beinhaltet zudem einen Benchmark-Modus. Wer möchte, kann sich das Spiel dort auch vorstellen. Die Standard Edition kostet dabei 49,99 Euro. Weiterhin verfügbar sind die Deluxe Edition und die Ultimate Edition.

Alle Vorbesteller erhalten eine Wüstenmaus im Terrarium als Belohnung. Käufer der Deluxe und der Ultimate Edition erhalten zudem Zugang zum fünf Tage früheren Spielstart. Für die Deluxe Edition für 69,99 Euro kommen zusätzlich noch der Season Pass und eine Rüstung hinzu. Käufer der Ultimate Edition für 89,99 Euro erhalten noch ein Gebäudeset, einen Anzug aus dem Film, ein digitales Artbook, einen digitalen Soundtrack und zwei Texturen.