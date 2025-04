Kingdom Come Deliverance 2 wird schwerer

Ende Februar hatten die Warhorse Studios bereits angekündigt, dass man einen Hardcore Modus in Kingdom Come Deliverance 2 implementieren möchte, der nun wie geplant veröffentlicht wurde. Nachdem wir das Spiel zum Release angespielt hatten, haben die Entwickler bereits im Februar ein großes Update mit vielen Neuerungen veröffentlicht. In dessen Verlauf wurde der neue Spielmodus vorgestellt.

Der Hardcore-Modus ist Teil von Update 1.6. Er richtet sich laut Entwickler an Spieler, die ein besonders realistisches und herausforderndes Erlebnis suchen. Es empfiehlt sich, diesen Modus erst zu wählen, nachdem man das Spiel bereits beendet hat. Er deaktiviert viele der Komfortfunktionen wie Schnellreise, Auto-Save und HUD-Anzeigen für Gesundheit, Ausdauer und Kompass. Ganz wie im realen Mittelalter müssen die Spieler in Kingdom Come Deliverance 2 fortan auf Sonnenstand und Landmarken achten um sich zu orientieren. Auch Speichern ist im neuen Modus nur durch Retterschnaps, Schlafen im eigenen Bett, bezahlte Badehausbesuche oder das Beenden des Spiels möglich.

Neben den eben genannten Einschränkungen müssen sich Spieler im Hardcore-Modus vor jedem Spielbeginn für mindestens zwei von neun negativen Perks entscheiden. Hier warten fiese Einschränkungen wie Albträume. Sind diese aktiviert, führt Schlaf zu Debuffs. Heinrich kann auch mit einem Bandwurm starten. Die Folge ist erhöhter Hunger. Wird Dummkopf gewählt, erhält er weniger Erfahrungspunkte. Für Abwechslung sorgt auch die Einschränkung Schlafwandler. Ist sie aktiviert, wacht Heinrich nach dem Schlaf an zufälligen Orten auf.

Wer sich selbst ins mittelalterliche Böhmen begeben will, kann Kingdom Come Deliverance 2 beispielsweise auf Steam für 59,99 Euro kaufen. Die Gold Edition gibt es für 79,99 Euro. Darin enthalten sind die drei Erweiterungen, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.