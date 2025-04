Zero Company wird am 19. April enthüllt

Zero Company wird am 19. April enthüllt

Werbung

Schon seit einigen Monaten gibt es immer wieder Gerüchte um ein kommendes Star Wars Spiel und ein Leak enthüllte bereits, dass der Titel von dem Studio Respawn kommen wird. Das 2010 gegründete Studio aus Los Angeles hat in der Vergangenheit bereits die Titanfall-Spiele, Apex Legends und nicht zuletzt auch Star Wars Jedi Fallen Order und Survivor veröffentlicht. Auch war bereits bekannt, dass es ein eher ungewöhnliches Genre für ein Star Wars Spiel werden soll. Es soll sich nämlich um ein Taktikspiel im Stil von XCOM handeln.

Nun wurde von Respawn offiziell bestätigt, dass der Titel erscheinen soll. Star Wars Zero Company hat sein allererstes Artwork erhalten. Neben der Ankündigung des Namens wurde auch enthüllt, dass es im Rahmen der Star Wars Celebration 2025 am 19. April mehr Infos zum Spiel geben wird.

Neben dem Umstand, dass das Spiel sich an XCOM und Co orientieren soll, wurde auch schon geleakt, dass es sich an Singleplayer-Spieler richten soll. Noch unklar ist das Setting. Während vergangene Leaks auf einen Kampf gegen Klontruppen hindeuten, kann man das neue Bild nun auch so interpretieren, dass Zero Company möglicherweise während der Klonkriege spielt. Zumindest sind auf dem ersten Bild ein Klontruppler, ein Jedi, ein Mandalorianer, Druiden und weitere Charaktere zu sehen. Die finale Bestätigung, wann genau das Spiel ansetzt, werden wir wohl erst am 19. April erhalten. Auch zur Story ist bislang noch nichts bekannt.