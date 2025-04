Werbung

Die Feuerwehr und Dämonen sind nichts, was man gemeinsam in einem Spiel erwarten würde, doch genau auf diese Kombination setzt nun "Into the Fire". Das Spiel wurde gerade erst bei der Triple I Initiative mit einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt. Dieser findet sich auf der Youtube Seite der Entwickler. Das Studio hinter dem Spiel, Starward Industries, dürfte einigen Spielern vielleicht bekannt vorkommen. Die Entwickler haben im November 2023 bereits The Invincible veröffentlicht. Damals noch mit 11 bit Studios als Publisher, will man Into the Fire nun selbst verlegen.

Einen Release-Termin hat das Actionspiel aktuell noch nicht. Es soll davor auch noch in den Early Access gehen. Immerhin dieser wurde für 2025 angekündigt. Außerdem ist bereits bekannt, dass es sich um einen Einzelspieler-Titel handeln soll.

In Into the Fire schlüpfen Spieler in die Rolle eines mutigen Feuerwehrmanns. Dieser verbringt 30 Tage im Schatten eines ausbrechenden Vulkans. In dieser Zeit gilt es, sich durch die brennenden Städte zu kämpfen und so viele Überlebende wie möglich in unsere Basis zu evakuieren. In diesem Hub können wir neues Equipment craften, unsere Werkzeuge verbessern und einen Überblick über die Story des Spiels erhalten.

Neben dem lebensgefährlichen Feuer müssen wir uns in Into the Fire auch übersinnlichen Kreaturen stellen. Seltsame Dämonen treiben in den brennenden Landschaften ihr Unwesen. Entsprechend tragen wir auch mehr als nur einen Feuerlöscher bei uns. Hier nennt das Spiel allerlei verschiedene Erfindungen, die sich als Waffen gegen das Feuer und die darin lauernden Dämonen einsetzen lassen. Um zu überleben, soll geschicktes Ressourcenmanagement ebenso wichtig sein wie taktische Entscheidungen. Auch das wohl überlegte Zeitmanagement soll eine große Rolle im fertigen Spiel spielen. Weitere Infos bietet die Steam-Page.