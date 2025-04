Werbung

Bosskämpfe sind besonders bei Soulslike-Spielen eines der Kernelemente der Spielemechanik und auch in anderen Genres gehören schwierige Kämpfe am Ende von Leveln eigentlich von jeher zum Standard und sind fester Bestandteil vieler verschiedener Spielereihen. Auch in Death Stranding von Kult-Entwickler Hideo Kojima gibt es solche Bosskämpfe. Der zweite Teil soll nun mit einem besonderen Feature aufwarten.

Wie der News-Account Genki auf X, ehemals Twitter, berichtet, wird Death Stranding 2 die Möglichkeit beinhalten, Bosskämpfe auf Wunsch zu überspringen. So möchte man auch unerfahrenen Spielern die Möglichkeit geben, das Spiel durchzuspielen. Die Möglichkeit, Kämpfe zu skippen, wird dabei wohl auf dem Game Over Screen zu finden sein. Scheinbar muss man also erst mindestens einmal besiegt werden, bevor man den Boss umgehen kann. Andererseits bedeutet das jedoch auch, dass man bei jedem Boss neu entscheiden kann, ob man sich ihm stellen will. Wiederholtes Scheitern kann somit umgangen werden. Dadurch zeigt sich, dass man bei dem Spiel mehr Wert auf die eigentliche Handlung als auf das Gameplay legt.

Genki vermutet, dass diese Option nur im Easy Mode vorhanden sein wird. Höhere Schwierigkeitsgrade werden also weiterhin darauf setzen, dass Spieler die Kämpfe bestehen. Death Stranding 2: on the Beach wird am 26. Juni 2025 für die Playstation 5 erscheinen. In der Fortsetzung des 2019 erschienenen Open World Spiels übernehmen Spieler erneut die Rolle von Sam Porter Bridges. Dieser wird wieder von Norman Reedus gespielt. Der neue Teil soll die Handlung des Vorgängers fortsetzen. Erneut will man neben Reedus auch mit weiteren Hollywoodstars aufwarten. Teil eins kann immerhin einen Metascore von 82 und einen User Score von 7,4 auf metacritic aufweisen. Wer sich das Spiel vor Release der Fortsetzung noch zulegen möchte, kann beispielsweise auf Steam den Director's Cut für 39,99 Euro erstehen.