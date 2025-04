Werbung

Am 27. März 2025 wurde Atomfall veröffentlicht und das für das Survival-Actionspiel verantwortliche Studio Rebellion ist vor allem dafür bekannt, dass es die Sniper-Elite-Reihe und das Spin-of Zombie Army entwickelt hat. Mit Atomfall hat man nun eine völlig neue IP geschaffen. Nun hat Rebellion einige Statistiken veröffentlicht, die zeigen, wie gut das Spiel ankommt und was Spieler innerhalb der Spielwelt so tun.

Die wahrscheinlich beste Nachricht für das Studio ist, dass man mittlerweile die Marke von mehr als zwei Millionen Spielern überschritten hat. Dazu passen auch die größtenteils positiven Steam Reviews bei mehr als 1.800 Stimmen.

Weiterhin hat man ausgewertet, wie die Spieler bei ihrem ersten Kontakt mit dem Wissenschaftler im Bunker verfahren sind. Tatsächlich haben 59,1 % ihm geholfen. Ganze 21 % haben ihn bedroht. 19 % haben sich zur radikalen Lösung entschieden und ihn kurzerhand umgebracht. Auch haben sich die Spieler als eifrige Jäger und Sammler erwiesen. Dies belegen insgesamt 12,7 Millionen gefundene Lunchboxen. Um diese auszugraben, müssen die Spieler mit dem Metalldetektor den Boden abgehen, bis sie die kleinen Kisten finden. Als Belohnung winken meistens Fertigungsrezepte oder Materialien. Außerdem wurden 3,6 Millionen Comics gefunden. Diese fungieren bei Atomfall als Collectibles. Spieler haben 5,9 Millionen Gegner mit Cricketschlägern getötet.

Wiederum wurden 420.000 Spieler von Schwärmen getötet. Im Spiel gibt es diverse kleinere Tiere, die die Spieler in großen Mengen angreifen. Man kann sich mit Nahkampfwaffen erwehren und nachdem man alle Gegner beseitigt hat, ihr Nest zerstören. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt und Rebellion hat die Ess- und Trinkgewohnheiten der Spieler ebenfalls ausgewertet. So wurden mehr als 14 Millionen Portionen Dosenfleisch und über 8 Millionen Brote verzehrt. Auf Platz drei der beliebtesten Gerichte sind Pasteten mit 7,6 Millionen. Dazu haben sich die Spieler eine halbe Million Teetassen genehmigt. Immerhin 250.000 Pint Bier wurden im Pub bestellt. Wer sich selbst auch ein Pint in Atomfall genehmigen möchte, kann das Spiel aktuell auf Steam zum Preis von 49,99 Euro erstehen.