Zum 15-jährigen Jubiläum der Metro-Spielereihe macht 4A Games den First-Person-Shooter Metro 2033 für 48 Stunden kostenlos verfügbar. Der 2010 veröffentlichte Titel kann noch bis zum 16. April um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit beziehungsweise 9 Uhr pazifischer Zeit kostenlos auf Steam, GOG und Xbox heruntergeladen werden. Das Studio bedankt sich in einem begleitenden Video bei der treuen Community und kündigt für das laufende Jahr weitere Events, Angebote und besondere Inhalte auf den offiziellen Metro-Social-Media-Kanälen an.

Neben dieser Jubiläumsaktion liefert 4A Games auch ein Update zur nächsten Metro-Fortsetzung, die sich seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet. Das Studio, das ursprünglich in Kiew, Ukraine, gegründet wurde und später einen weiteren Standort in Malta eröffnete, betont, dass der neue Teil der Serie stark von den realen Erfahrungen im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt sein wird. Wie 4A Games erklärt, hat der Einmarsch Russlands im Jahr 2022 die Perspektive auf das Erzählen der kommenden Geschichte grundlegend verändert. Viele Entwickler hätten den Krieg aus nächster Nähe erlebt, was sich direkt auf die Erzählweise und die Thematik des neuen Spiels ausgewirkt habe.

Inhalte wie Konflikt, Machtmissbrauch, Tyrannei und der Preis der Freiheit seien seit über drei Jahren ein Teil des Alltags der Mitarbeitenden und flössen nun unweigerlich in das neue Spiel ein. Die Metro-Reihe war stets bekannt für ihre eindringlichen, politischen und antikriegsbezogenen Erzählstrukturen, die emotional tief greifen. Diese Kernthemen werden auch im kommenden Spiel weitergetragen, unter enger Zusammenarbeit mit dem Serienautor und Aktivisten Dmitry Glukhovsky. Glukhovsky, auf dessen Romanen das Metro-Universum basiert, wird von den russischen Behörden gesucht und wurde in Abwesenheit zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem er sich offen gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen hatte. 4A Games betont seinen Stolz darüber, Glukhovsky weiterhin als Mitgestalter und kreativen Partner an Bord zu haben.

Der nächste Teil der Metro-Reihe verspricht, die grundlegenden Themen der Serie nicht nur fortzusetzen, sondern durch die persönliche und kollektive Kriegserfahrung des Entwicklerteams in der Ukraine noch zu intensivieren. Spieler dürfen sich laut 4A Games auf eine düstere, realitätsnahe und inhaltlich tiefgreifende Fortsetzung einstellen, die angesichts der weltpolitischen Lage aktueller denn je sein könnte.