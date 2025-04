Werbung

2022 hat das Indie-Studio Toukana Interactive aus Berlin mit Dorfromantik einen Überraschungshit gelandet. Das friedliche Aufbauspiel erinnert vom Look her ein wenig an die Siedler von Catan, da auch hier mit hexagonalen Kärtchen gespielt wird. Spieler erschaffen in dem Mix aus Aufbau- und Puzzlespiel ihre eigene idyllische Dorflandschaft. Das Spiel hat etliche Preise, darunter den Deutschen Computerspielpreis 2021, für das Beste Game Design gewonnen. Dorfromantik wurde aufgrund seines Erfolges auch als Brettspiel umgesetzt.

Nun hat Toukana Interactive das nächste Projekt angekündigt. Mit Star Birds hat man sich nun ein völlig anderes Setting gesucht. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es in dem Spiel ins Weltall. Fans von Erklärvideos auf Youtube dürfte der Art-Style vielleicht bekannt vorkommen. Für Star Birds ist das Berliner Studio eine Kooperation mit dem bekannten Kanal kurz gesagt/in a Nutshell eingegangen. Dieser veröffentlicht auf YouTube eine Menge Erklärvideos zu allen möglichen Themen. Markenzeichen sind dabei die bunten Vogel-Maskottchen.

Eben diese Maskottchen erhalten nun ihr eigenes Spiel. Vorgestellt wurde das Spiel schon im vergangenen Jahr. Nun ist im Rahmen der Triple-I-Initiative ein neuer Demotrailer erschienen. In dem kurzen Video ist bereits erstes Gameplay zu sehen. Außerdem wird angekündigt, dass bereits im Juni 2025 eine erste Testversion von Star Birds erscheinen soll. Diese wird dann im Rahmen des Steam Next Fest spielbar werden. Noch in diesem Jahr will man in den Early Access starten.

Im Spiel geht es erneut um entspanntes Bauen. Diesmal setzt man allerdings nicht auf Hexfelder, sondern auf 360° Base Building auf Asteroiden. Im Weltall müssen Spieler einen Asteroiden nach dem anderen bevölkern und so ihr Imperium vergrößern. Dabei dreht sich alles um Ressourcen-Management. Die Welten sind prozedural generiert und sollen so für einen hohen Wiederspielwert sorgen. Ebenso soll die bunte Optik der kurz gesagt Videos potenzielle Käufer ansprechen. Einen festen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht. Auch ist bislang keine Multiplayer-Option angekündigt. Es soll sich um einen reinen Singleplayer-Titel handeln.