gamescom 2025 steht in den Startlöchern

gamescom 2025 steht in den Startlöchern

Werbung

Wie in jedem Jahr wird auch 2025 die gamescom erneut in Köln stattfinden. Das größte Games-Event der Welt findet dieses Jahr vom 20. bis 24. August statt. Austragungsort ist das Gelände der Kölnmesse. Die offizielle Eröffnung mit der Opening Night Live findet am 19. August 2025 statt. Wer gerne vor Ort dabei sein möchte, kann seit dem 8. April 2025 sein Ticket auf der Webseite bestellen.

Im Ticketshop der gamescom gibt es diverse Karten zur Verfügung. Für 64 Euro können sich Fans hier auch das Wildcard Tagesticket sichern. Dieses ermöglicht den Einlass am 20. August ab 13:00 Uhr. Dieser Tag ist normalerweise ausschließlich Pressevertretern vorbehalten. Seit diesem Jahr gibt es auch sogenannte Superfan Bundles. Hier gibt es zwei Versionen: Das reguläre Superfan Bundle für 90 Euro ermöglicht die Teilnahme an der Opening Night Life und bietet zusätzlich die Wildcard. Das Superfan Bundle Plus kostet 125 Euro und beinhaltet zusätzlich eine Übernachtung im gamescom Camp mit dem eigenen Zelt.

Wer die regulären Besuchszeiten nutzen möchte, kann sich auch für Tageskarten entscheiden. Diese kosten Donnerstag, Freitag und Sonntag 30,50 Euro. Für ein Tagesticket samstags werden 40 Euro fällig. Schüler, Studenten, Auszubildende, freiwillig Sozialdienstleistende, Rentner und Schwerbehinderte erhalten eine Ermäßigung. Mit Familienkarten können maximal fünf Personen mit maximal zwei Erwachsenen und drei bis vier Kindern im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren die Messe besuchen. Hier werden samstags 84,50 Euro fällig, an allen anderen Tagen 68 Euro. Reduzierte Abendkarten, die einen Zutritt ab 16:00 Uhr gewährleisten, sind an allen Tagen verfügbar. Samstags kosten sie 12,50 Euro, andernfalls 10,00 Euro. Tickets für den gamescom Congress am 21. August sind ebenfalls verfügbar. Diese kosten 109 Euro.