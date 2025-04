Werbung

Vor knapp zwei Wochen erschien mit Schedule 1 ein neuer Indie-Titel auf Steam. Das Spiel startete erst im Early Access, allerdings hat sich Schedule 1 seit dem Release am 24. März 2025 in alle Top-Listen gekämpft. So konnte man in Spitze über 459.000 gleichzeitige Spieler auf Steam vorweisen. Mit 73.000 Reviews dreht der Titel auf einem Schnitt von äußerst positiv. Auch auf Twitch ist der Titel ein Hit. Regelmäßig verfolgen weit über 50.000 Zuschauer, wie verschiedene Streamer ihr persönliches Drogen-Imperium aufbauen.

Nach dem unerwarteten Erfolg ihres Spiels haben die Entwickler von TVGS nun eine kleine Roadmap in Form einer Trello-Seite bereitgestellt. Hier will man den Spielern einen Ausblick darauf geben, was die Zukunft noch bereit halten soll. Geplant ist ein monatlicher Takt mit neuen Inhalten für das Spiel, das sich aktuell noch in Entwicklung befindet. Zu den angekündigten Neuerungen zählen unter anderem Aktivitäten wie Angeln, Parcours und Schießstände. Natürlich wird auch das Repertoire der handelbaren Waren erweitert. Hier werden Heroin und MDMA genannt.

Um größere Imperien zu managen, wird das Logistiksystem überarbeitet. Danach gibt es neue Transport-Optionen und sogar Mietfahrer für LKWs. Einige kosmetische Ergänzungen wurden ebenfalls angekündigt. Darunter eigene Symbole, Emotes und die Möglichkeit, das eigene Aussehen anzupassen. Auch technische Neuerungen stehen auf der Liste. Darunter Controller Unterstützung, Ingame Voice Chat, Item Sortierung und Steam-Deck-Kompatibilität.

Besonders durch die Aufmerksamkeit großer Streamer für den kleinen Indie-Titel wurde Schedule 1 innerhalb weniger Tage zum Hit. Wer sich selbst daran versuchen will, sein eigenes Drogenimperium im Comic-Stil zu erschaffen, kann sich den Zugang zum Early Access auf Steam für 19,50 Euro kaufen. Dort gibt es auch eine kostenlose Demo, mit der man einen Blick auf das Spiel werfen kann. Einen festen Release-Termin hat das Spiel noch nicht. Käufer können im Online-Koop auch gemeinsam mit Freunden spielen.