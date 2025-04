EIDOS kann Deus Ex nicht an den Mann bringen

Deus Ex ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Marken von Eidos und bereits im Jahr 2000 startete der erste Teil der Action-Rollenspiele. Die Mischung aus Sci-Fi und Dystopie, die sowohl Ego-Shooter als auch Stealth Elemente vereinigte, fand schnell ihre Spielerschaft. Seither sind mehrere Fortsetzungen in derselben Welt erschienen. Seit 2007 gibt es mit Eidos Montreal ein eigenes Entwicklerstudio bei dem ehemaligen Publisher, das sich um die Reihe kümmert. Allerdings existiert Eidos selbst als Publisher seit 2009 nicht mehr.

Seit 2016 der bislang letzte Teil, Deus Ex: Mankind Divided, erschienen ist, warten die Fans auf einen neuen Ableger. Nun wurde im Podcast von Insider gaming veröffentlicht, dass die Fortsetzung daran gescheitert ist, einen Publisher zu finden. Man habe jede Mühe auf sich genommen, um einen passenden Partner zu finden. Allerdings scheint Deus Ex in der heutigen Zeit zu nischig für große Publisher zu sein. Dabei konnte Eidos sogar einen Prototypen vorweisen, der entstanden war, bevor man durch die Schwierigkeiten von Embracer in Schieflage geriet.

Für die Geldgeber scheint es ein großes Problem zu sein, dass die Reihe klassisch ohne zusätzliche Gewinnmöglichkeiten kommt. Deus Ex setzt auf Singleplayer-Action und eine überschaubare Storylänge. Mikrotransaktionen und andere Ingame-Geschäfte passen nicht wirklich zum Modell des Spiels. So sieht es aktuell danach aus, dass Mankind Divided weiterhin der letzte Teil der Reihe bleibt. Immerhin arbeitet man bei Eidos Montreal an einer völlig neuen IP, zu der noch nicht viel bekannt ist.

Wer sich noch die alten Teile zulegen möchte, kann diese aktuell sehr günstig auf Steam erstehen. Die Spiele sind noch bis zum 17. April im Sale. So gibt es Mankind Divided um 85 % reduziert für 4,49 Euro statt 29,99 Euro. Wer gerne die gesamte Collection sein Eigen nennen will, kann ebenfalls 85 % Rabatt nutzen und sich alle Spiele zusammen für 9,55 Euro zulegen.