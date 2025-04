Werbung

Dataminern zufolge könnte Battlefield 6 um einen Battle-Royale-Modus erweitert werden, denn es gibt Hinweise darauf in Spieldateien, die im Rahmen eines Playtests analysiert wurden. Die entdeckten Elemente deuten darauf hin, dass dieser Modus als eigenständige Free-to-Play-Erfahrung erscheinen könnte. Eine offizielle Bestätigung von Electronic Arts oder DICE gibt es bislang allerdings nicht.

In den Daten von Battlefield Labs tauchten demnach Strukturen auf, die auf klassische Battle-Royale-Mechaniken hinweisen. Unterstützt werden offenbar Solo-, Duo-, Trio- und Squad-Spielvarianten. Zudem gibt es Hinweise auf ein Rüstungssystem, Loot mit verschiedenen Seltenheitsstufen, Upgrades und eine sich verkleinernde Spielzone. Ein weiterer Modus mit dem Namen Gauntlet wurde ebenfalls entdeckt, zu dem jedoch noch keine genauen Details bekannt sind. Außerdem ist von Call-Ins und speziellen Update-Kits die Rede, die möglicherweise taktische Vorteile im Spiel bringen könnten.

Der Free-to-Play-Ansatz scheint eine zentrale Rolle in der Strategie hinter dem Modus zu spielen. Das Modell erinnert an erfolgreiche Titel wie Call of Duty: Warzone und könnte darauf abzielen, eine breite Spielerbasis zu gewinnen. Electronic Arts und DICE verfolgen womöglich das Ziel, durch die kostenlose Verfügbarkeit des Battle-Royale-Modus neue Spieler anzulocken und sie für Premium-Inhalte oder den klassischen Multiplayer-Modus des Hauptspiels zu interessieren.

Erste Gameplay-Eindrücke gewährt Electronic Arts mit Battlefield Labs, einem Testprogramm, das die Community in die Entwicklung von Battlefield 6 einbindet. Der erste Playtest konzentrierte sich auf grundlegende Mechaniken wie Gunplay und Movement. Die Entwickler von DICE setzen dabei auf ein verbessertes Rückstoßsystem und ein individuelles Waffen-Feedback, um das Spielgefühl sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Spieler optimal zu gestalten.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Battlefield 6 gibt es bisher nicht. Auch die Existenz des Battle-Royale-Modus wurde von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Fest steht jedoch, dass Electronic Arts und DICE große Pläne für das Spiel haben und mit einem neuen Ansatz möglicherweise frischen Wind in die Battlefield-Serie bringen wollen.