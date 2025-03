großes Update für No Man's Sky

Als No Man's Sky im August 2016 erschien, erntete das Spiel massive Kritik. Die Spieler waren von den Versprechungen der Entwickler maßlos enttäuscht und beschwerten sich über fehlende Inhalte, die zuvor angepriesen wurden. Entsprechend bescheiden sahen die Kritiken zu dem Spiel aus. Entwickler Hello Games hat die vergangenen neun Jahre allerdings genutzt und No Man's Sky konsequent mit Updates versorgt. Mittlerweile erfreut sich das Spiel wesentlich besserer Wertungen und einer treuen Stamm-Spielerschaft. Bis zum Juni 2022 konnte man den Titel mehr als zehn Millionen mal verkaufen. Alleine auf Steam finden sich bis heute täglich über 10.000 Spieler ein, die die prozedural generierten Planeten erkunden.

Das neue Update 5.6 bringt noch einmal neue Mechaniken und zahlreiche neue Inhalte ins Spiel. Mit dem Namen Relics führt Hello Games die Paläontologie ein. Spieler können dabei Skelette ausgestorbener Alien-Arten sammeln und zusammensetzen oder ihre ganz eigenen Spezies erschaffen. Auf der Suche nach Schätzen können die Spieler aber auch auf die wiederbelebten Wächter treffen. Diese steinernen Golems bewachen die Hinterlassenschaften lange untergegangener Zivilisationen.

Spieler können sich der Galactic Paleology Society anschließen oder die gefundenen Fossilien auf Raumstationen verkaufen oder gegen andere eintauschen. Wer möchte, kann die Schätze aber auch nutzen, um sein Zuhause damit nach Belieben zu dekorieren und die Fundstücke in Vitrinen ausstellen. Das Update überarbeitet auch die verlassenen Raumstationen, auf die Spieler bei ihren Erkundungen treffen können. Diese enthalten jetzt funktionale Upgrade-Stationen für den Exosuit, das Raumschiff und das Multi-Tool sowie Bergungskisten mit wertvollen Upgrades. Reisende können weitere Technologien aus vergrabenen Planetencaches erbeuten, und violette Systeme sind automatisch auf der Galaxiekarte sichtbar. Auf einigen Planeten sind die Fossilien aber zum Leben erwacht und streifen als skelettierte Tiere über die Planetenoberfläche.