Schon 30 Jahre existiert das Franchise rund um Tekken und seit dem ersten Spiel 1995 sind mittlerweile acht Teile der Hauptreihe erschienen. Diverse Spin-Offs und Crossover vervollständigen die Liste. Hinzu kommen mehrere Verfilmungen. Nun soll das Kultspiel auch seinen Weg in die analoge Welt finden.

Auf der Plattform Gamefound wurde eine Finanzierungskampagne für Tekken - The Board Game erstellt. Aktuell handelt es sich noch lediglich um eine Kampagnenvorschau. Einen genauen Starttermin für die Finanzierung oder gar das Release des fertigen Spiels gibt es aktuell noch nicht. Dennoch folgen bereits mehr als 5.500 Menschen der Kampagne.

Erstellt wird das Spiel von Go On Board. Die polnische Firma hat sich auf den Entwurf von Brettspielen spezialisiert. In der Vergangenheit hat man bereits Spielumsetzungen zu The Witcher und zuletzt Cyberpunk 2077 erstellt. Letzteres wurde erfolgreich finanziert und konnte beinahe 10 Millionen Euro bei über 27.000 Unterstützern sammeln.

Das Brettspiel zu Tekken soll für 1 bis 8 Spieler geeignet sein und rund 40 Minuten pro Durchgang dauern. Spieler ab 13 Jahren erwartet dabei ein kartenbasiertes Action-Game. Die einzelnen Kombos und Angriffe der Charaktere werden im Spiel durch Aktionskarten dargestellt. Im Gegensatz zu vielen anderen Brettspielen soll sich Tekken The Board Game in nur 30 Sekunden aufbauen lassen. Zum Lieferumfang des späteren Spiels werden höchstwahrscheinlich auch Miniaturen zählen. So ist in der Vorschau bereits ein Resindruck von Jin Kazama als Angel Jin zu sehen. Diesen erhalten Personen, die dem Spiel bereits vor dem Start der Kampagne folgen, kostenlos zu ihrer späteren Bestellung.