Kingdom Come 2

Letzten Monat erschien mit Kingdom Come Deliverance 2 ein lange erwartetes Rollenspiel. Der Umfang des Spiels, das sehr viel Wert auf Realismus legt, ist gewaltig. Dementsprechend sind auch wir in unserem Test auf einige Bugs und Fehler getroffen. Dies ist bei einem solch umfangreichen Spiel weniger verwunderlich. Um diese Fehler zu beheben, hat Entwickler Warhorse vor kurzem ein großes Update veröffentlicht. Dies hat jedoch wiederum zu neuen Fehlern geführt. Ein neuer Hotfix soll diese nun korrigieren.

Eines der Hauptprobleme in Patch 1.2 war, dass die Hauptquest an einer bestimmten Stelle ohne Neuladen des Spielstandes nicht mehr zu bewältigen war. Außerdem konnten Spieler die Mietoption in Tavernen nicht mehr nutzen, da das Spiel sie als Einbrecher markierte. Beide Probleme sollen durch den Hotfix nun behoben worden sein. Außerdem ist es im Hauptmenü nun schwieriger, ein neues Spiel zu starten. Verschiedene Spieler haben zuvor aus Versehen ihren Spielstand überschrieben.

Zusätzlich löst der Hotfix diverse kleinere Probleme. Die Originalmeldung mit den Patchnotes findet sich auf der Seite des Entwicklers. Für den nächsten großen Patch von Kingdom Come Deliverance 2 wurde außerdem der Hardcore-Modus angekündigt. Allerdings hat Update 1.3 noch keinen Termin.

Wer sich die Abenteuer des Schmiedes Heinrich selbst ansehen möchte, kann Kingdom Come Deliverance 2 für PC und alle gängigen Konsolen erwerben. Auf Steam kostet die Standard Edition aktuell 59,99 Euro. Für 79,99 Euro ist die Gold Edition erhältlich. Diese enthält neben dem Standardspiel auch noch alle drei kommenden Erweiterungen und einige Skins. Bisher konnte das Spiel sowohl Fans als auch Kritiker überzeugen. Auf metacritic kommt der Titel auf eine Wertung von ganzen 88 im Metascore. Der User Score liegt mit 8,6 nur leicht dahinter.