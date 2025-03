The Last of Us Part II PC-Voraussetzungen veröffentlicht

The Last of Us Part II Remastered erscheint Anfang April für den PC und neben zahlreichen Spielkomfort-Features sollen auch neue Inhalte für Unterhaltung sorgen. Nun sind die Systemvoraussetzungen veröffentlicht worden.

Zunächst mal enthält die PC-Version von The Last of Us Part II Remastered alle Verbesserungen und Features, die mit der 2024 erschienenen PlayStation 5-Version hinzugefügt wurden, darunter der Roguelike-Überlebensmodus „Kein Zurück“, freies Gitarrespielen und Stunden an Entwicklerkommentaren.

Daneben ist die Version optimiert für den PC mit Unterstützung für NVIDIA DLSS 3 Super Resolution und Frame Generation, AMD FSR 4.0 mit Hochskalierung und Frame-Generierung, VSync und Bildfrequenz-Limitoptionen (einschließlich einer Option für eine unbegrenzte Bildfrequenz) und DirectStorage. Zudem soll sie speziell mit Features für den PC entwickelt worden sein, darunter anpassbare Texturenqualität, Detailgrad-Entfernungsbereich, Qualität volumetrischer Effekte, Schattenqualität, Umgebungsverdeckung, Reflexionsqualität und mehr.

The Last of Us Part II Remastered für PC unterstützt Ultrabreit-Bildschirme sowie eine 4K-Auflösung, während die Steuerung über verschiedene unterstützte Controller oder mit Maus und Tastatur erfolgen kann. Die Unterstützung für Maus und Tastatur bringt dabei eine Vielzahl an neuen Optionen zur Anpassung der Steuerung mit sich, darunter eine vollständige Neuzuweisung der Steuerung, primäre und sekundäre Zuweisungen für die Steuerung, einen adaptiven Modus, der es den Spielern ermöglicht, Tastatur- und Controller-Eingaben zu kombinieren, und mehr. Part II Remastered ist auf dem PC aber auch komplett mit Controllern spielbar, wobei mit DualSense-Controllern auch noch haptisches Feedback geboten wird.

Inhaltlich stoßen zwei neue Charaktere zum „Kein Zurück“-Modus dazu – Bill und Marlene aus The Last of Us Part I. Wie alle Kämpfer in „Kein Zurück“ sollen diese Charaktere ihren eigenen einzigartigen Spielstil haben und sowohl neuen als auch wiederkehrenden Fans spannende neue Möglichkeiten bieten. Bills Spielstil ist der eines Schmugglers, der bei Beutelieferungen Zugriff auf eine modifizierte Pumpgun hat und doppelte Belohnungen von Beutelieferungen erhält. Er ist stärker gegen Nahkampfangriffe, kann aber nicht ausweichen. Marlene hingegen verfügt über einen „Risikoträger“-Spielstil, der ein benutzerdefiniertes Sturmgewehr, „Alles oder Nichts“-Glücksspiele, die Möglichkeit, ihren „No Return“-Pfad einmal pro Durchlauf umzuleiten, und mehr umfasst. Bis The Last of Us Part II Remastered am 3. April für PC erscheint, kann das Spiel bei Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden.