Kürzlich ist mit Sid Meier's: Civilization VII das neueste 4X-Strategiespiel von Firaxis erschienen. Leider konnte uns der Titel noch nicht ganz abholen. So ging es scheinbar auch vielen anderen. Auch wenn der Metascore bei metacritic auf durchaus soliden 80 steht, kommt das Spiel im User Score lediglich auf eine Wertung von 3, 9. Auf Steam steht der Titel durchschnittlich auf Ausgeglichen bei über 28.000 Stimmen. Entwickler Firaxis Games und Publisher 2K möchten nun mit einem großen Update gegen steuern.

Einen Tag vor Veröffentlichung des Updates wollen die Entwickler einen großen Livestream veranstalten, der Einblick in die geplanten Inhalte und Verbesserungen geben soll. Der Stream findet am 24. März um 17:00 Uhr live auf dem Twitch-Channel von Firaxis und dem Youtube-Channel von Civilization statt.

Auf Steam findet sich die Ankündigung des Events. Hier werden bereits einige Inhalte, die mit Update 1.1.1 ins Spiel kommen werden, vorgestellt. Genannt werden hier Quick-Move-Funktionalität, der Mount Everest als neues Naturwunder, Verbesserungen an dem viel kritisierten User Interface und die Möglichkeit, Siedlungen und Kommandanten nach eigenem Wunsch umzubenennen.

Im Stream soll es außerdem ein 1-gegen-1-Match von zwei Entwicklern geben. Die Fans können dabei Zivilisationen und Anführer eines Spielers bestimmen. Der andere wird Catherine spielen, die die Zivilisation Bulgarien anführt. Bulgarien wird gemeinsam mit Nepal als Teil des kostenpflichtigen Addons Crossroads of the World ebenfalls am 25. März 2025 starten. Außerdem wurden die Twitch Drops für zwei kosmetische Banner angekündigt. Um diese verdienen zu können, müssen Zuschauer eine gewisse Zeit auf Twitch verbringen, nachdem sie ihr Twitch-Konto mit einem 2K-Konto verbunden haben, auf dem sie Sid Meier's Civilization VII gekauft haben.