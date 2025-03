Werbung

Im November 2018 erschien mit Fallout 76 das erste Online-Rollenspiel im beliebten Universum von Bethesda, aber das Spiel hatte zum Start mit großen Schwierigkeiten und daraus resultierend mit verheerenden Kritiken zu kämpfen. Allerdings wurde das Spiel seither kontinuierlich mit Updates versorgt und von Bethesda weiterentwickelt. Besonders im letzten Jahr erfreute sich der Titel wieder großer Beliebtheit, nachdem die Amazon-Serie zu Fallout erschienen war.

Das neueste Inhaltsupdate für den Titel ist gerade erst erschienen. Unter dem Titel der innere Ghul können Spieler seit dem 18. März 2025 auch als Ghule spielen. Dazu muss ihr Spielercharakter lediglich die sogenannte Ghulifizierung durchlaufen. Entsprechend der neuen Klasse kommen auch 30 neue Skill Karten hinzu, die einen auf Ghule angepassten Build ermöglichen. Dazu zählen 28 normale und zwei legendäre Karten. Mit dem Update ist die 20. Saison gestartet. Passend zum Thema heißt diese das Leuchten des Ghuls.

Wer seinen Charakter in einen Ghul verwandeln will, muss zuvor die Questreihe Auf ins Unbekannte abschließen. Ghule haben Zugang zu zwei exklusiven Fähigkeiten: Leuchten und Verwilderung. Wie auch in der Serie haben Ghule als Untote weder Hunger noch Durst. Allerdings besteht die Gefahr, dass sie verwildern. Je höher die Verwilderungsanzeige ist, desto mehr Boni auf Stärke, Ausdauer und maximales Leben erhalten die Spieler. Eine Füllung der Anzeige auf 100 Prozent ist aber laut der Patchnotes nicht ratsam. Weiterhin sind Ghule immun gegen Strahlung und Krankheit. Werden Spieler, deren Charaktere ein Ghul ist, verstrahlt, beginnen diese zu leuchten. Dadurch wird ihr maximales Leben erhöht. Dieser Effekt kann auch gestartet werden, indem man verstrahlte Lebensmittel zu sich nimmt.

Bei aller Freude über die neuen Mechaniken gibt es auch einige Spieler, die von verheerenden Problemen berichten. Sie wurden bei der Erstellung eines Ghul-Charakters von den Servern getrennt und konnten sich nicht wieder einloggen. Auf Reddit finden sich einige Berichte von Nutzern, die unter diesen Problemen leiden. Mittlerweile wurde der Fehler aber scheinbar gelöst. Unter dem Post findet sich eine entsprechende Lösung des Nutzers. Ansonsten sollten Spieler, die dieses Problem haben, auf ein Update von Bethesda warten.