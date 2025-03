Werbung

Aktuell erfreut sich sowohl auf Steam als auch bei den Twitch-Streams ein Indie-Spiel namens REPO großer Beliebtheit, welches von dem schwedischen Indie-Studio semiwork entwickelt wurde. Der Titel kann sich vor guten Bewertungen und hohen Spielerzahlen, auf die einige AAA-Titel neidisch wären, kaum retten.

Laut der SteamDB konnte der Titel in der Spitze über 230.000 gleichzeitige Spieler aufweisen. Aktuell schwanken die Spielerzahlen konstant zwischen 50.000 und 200.000. Durch seine Beliebtheit hat sich das Spiel auf Platz drei der Top-Seller auf Valves Plattform vorgearbeitet. Entsprechend positiv fallen auch die Bewertungen aus. Während eine metacritic-Bewertung zwar noch aussteht, kommt R.E.P.O. auf Steam bei über 35.000 Bewertungen auf ein durchschnittliches Urteil von Äußerst positiv.

In R.E.P.O. können Spieler alleine oder mit bis zu fünf anderen in verschiedene, Horror inspirierte Level aufbrechen. Dort gilt es dann, verschiedene Wertgegenstände zu stehlen und diese sicher aus dem Level zu bringen. Der Auftraggeber der Spieler ist eine mysteriöse KI. Was das Spiel sowohl spannend, als auch schwierig macht, ist die Physik der Spielwelt selbst. Objekte können beschädigt werden und verlieren dadurch an Wert. Dies geschieht unter anderem schnell, wenn sie fallen gelassen werden. Außerdem ist es schwierig, sie alleine oder mit mehreren durch die Gegend zu tragen. Hindernisse erschweren die Aufgabe zusätzlich.

Aktuell befindet sich R.E.P.O. noch im Early Access. Ein Veröffentlichungsdatum steht zur Zeit noch nicht fest. Wer möchte, kann sich das Spiel für 9,75 Euro auf Steam kaufen.