In knapp über einer Woche soll mit inZOI der lange erwartete Konkurrent für The Sims online gehen. Der Starttermin für die Early Access Variante der Lebenssimulation, die von KRAFTON veröffentlicht wird, ist der 28. März 2025. Kürzlich hat Game Director Hyungjun Kim neue Informationen zum Spiel geteilt.

Zu den vorgestellten Infos zählt unter anderem eine neue Roadmap, die die Early Access Pläne für den Titel bis Ende des Jahres zeigt. Das Besondere daran ist, dass man plant, den Spielern alle DLCs und Updates, die während der Early Access Phase erscheinen werden, kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Die Roadmap zeigt dabei vier große Updates, die geplant sind. Hinzu kommen laut Kim alle drei Monate neue Outfits und Möbel, die zusätzlich veröffentlicht werden. Die Pläne hierfür seien aber nicht in Stein gemeißelt, da man auf das Feedback der Community hören möchte.

Das erste Update, das bereits im Mai erscheinen soll, wird unter anderem ein neues Mod-Kit in das Spiel bringen. Außerdem werden danach Änderungen an Gewicht und Muskulatur der sogenannten ZOIs, also der Spielfiguren, möglich sein. Die Ingame Cheat-Codes werden aktiviert und der Baumodus wird verbessert. Dieser ist allerdings schon zum Start in den Early Access verfügbar. Update Nummer zwei erscheint im August und führt Pools und die Option zum Schwimmen in das Spiel ein. Weiterhin kommen neue Jobs und der KI gestützte Baumodus hinzu. Ab Oktober soll es die Möglichkeit geben, Zeit mit der ZOI-Familie zu verbringen. Mit diesem Update kommt auch die Möglichkeit, Hotkeys nach Wunsch anzupassen, ins Spiel. Das bisher letzte angekündigte Update erscheint im Dezember. Danach sollen sich Städte auf der Karte bewegen lassen, der Baumodus wird weiter verbessert und Temperaturen werden in Innenräumen verfügbar. Den vollständigen Showcase gibt es auch auf Youtube zum Abruf.