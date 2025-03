Werbung

Im Dezember 2023 ist mit The Finals ein weiterer Hero-Shooter gestartet. Der Multiplayer-Shooter ist kostenlos spielbar und wurde von den schwedischen Embark-Studios unter der Leitung von Nexon veröffentlicht. Mittlerweile geht das Spiel schon in die sechste Season. Hierfür wurden nun neue Inhalte angekündigt.

Die neue Season startet am 20. März 2025. Die Dateien des geplanten Updates sollen zwischen 10 und 13 Uhr für die Spieler zum Abruf freigeschaltet werden. Wie auch zuvor wird diese Season circa drei Monate dauern und Mitte Juni 2025 enden. Insgesamt drei neue Waffen kommen mit ihr ins Spiel. Je eine für die leichte, mittlere und schwere Waffenklasse. Für die leichten gibt es die ARN-220, im mittleren Bereich die CB-01 Repeater und als Heavy-Klasse die M134 Minigun.

Zusätzlich wird die bereits integrierte Map Las Vegas neu gestaltet. Sie soll klarere Laufwege, einen besseren Spielfluss in Innenräumen und generell ein neues Komplett-Design erhalten. Typisch für einen Free-to-play-Titel gibt es auch in The Finals einen Battle Pass. Dieser umfasst wie so oft eine kostenlose und eine kostenpflichtige Variante. Letztere ist für die ingame Entsprechung von knapp 10,00 Euro erhältlich. Hier können sich Spieler Outfits, Animationen, Waffen, Skins und derlei mehr freischalten.

Der schon zuvor eingeführte Powershift Modus wird nun auf zwei weiteren Karten freigeschaltet. Er kann fortan auch in Bernal und Las Vegas Stadium gespielt werden. In Season 6 können drei Sponsoren gewählt werden. Spieler schalten Boni entsprechend der Firma des jeweiligen Sponsors frei. Zur Wahl stehen hier Ospuze, ein Energy Drink Hersteller, Enigmo, die Kommunikationstechnologie produzieren und Alfa Acta, die für Verteidigung und Sicherheit zuständig sind. Natürlich sind all diese Firmen nur fiktiv.